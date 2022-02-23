7 أنواع من الفاكهه تمنحك بشرة نضرة فى زمن كورونا

مع تفشى فيروس كورونا اتجه العالم إلى الانغلاق الجزئي، وسيطر الأونلاين في كل المجالات وعلى رأسها العمل، مع تقليل الاتصال الجسدي، مما أدى إلى ظهور مشاعر مختلفة بين الأشخاص أبرزها التوتر، القلق، والخوف، والذي يؤثر بالسلب علي صحة والبشرة، لذلك لجأ البعض لإتباع نظام غذائي صحييحتوى على الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم، خاصة الفاكهة الطازجة .

ووفقًا لموقع “hindustantimes” نوضح أبرز الفواكه التى تمنح بشرتك توهجًا صحيًا وفيتامينات وبروتين.

البرتقال:

يعتبر البرتقال من الحمضيات ويحتوي على عدد من الفيتامينات الهامة لصحة البشرة والتي من أبرزها فيتامين سي والألياف والبوتاسيوم، الفولات والثيامين وغيرها يساعد محتوى فيتامين سي على تعزيز جهاز المناعة لمساعدتك على محاربة الالتهابات وتعزيز صحة الجلد.

الكيوي:

الكيوي مليء بمجموعة متنوعة من العناصر الغذائية مثل فيتامين ج والحديد والألياف ومضادات الأكسدة، و كما أنها تحتوي على معادن مثل المغنيسيوم، البوتاسيوم، الكالسيوم، الفوسفور، النحاس، الزنك والحديد، وكل هذه العناصر الغذائية الموجودة في الكيوي تعزز صحة الجلد وتمنع الشيخوخة المبكرة للجلد.

الفراولة:

الفروالة وهي من الفاكهة الشتوية، فاهي مفيدة جدا لصحة الجلد و الفراولة مليئة بالفولات والمنغنيز والبوتاسيوم وفيتامين ج ومضادات الأكسدة، و مضادات الأكسدة الموجودة فيها تمنع بعض الأمراض الجلدية المزمنة، والفراولة مفيدة لمرضى السكر أيضًا المستويات العالية من مضادات الأكسدة فيها تعزز الجلد.

الجوافة:

هي ايضًا فاكهة شتوية و تحتوي على خصائص غذائية لا تصدق بما في ذلك فيتامين أ وحمض الفوليك والبوتاسيوم والنحاس والألياف،و يمكن أن يساعد تناول الجوافة خلال فصل الشتاء في منع تلف الخلايا، دوران الخلايا والالتهابات، والبكتين الموجود فيها يعزز الهضم ويعزز صحة الأمعاء.

العنب:

العنب ذات قيمة غذائية عالية حيث أنه غني بالألياف، مما يجعله مفيدًا لجهازك الهضمي، و يعني الجهاز الهضمي الصحي بشرة صحية، و تساعد المواد الكيميائية النباتية الطبيعية الموجودة فيها على تقليل التهاب الجلد وتحسين توهج البشرة.

التفاح:

التفاح غني بالألياف والعديد من الفيتامينات والمعادن، و تحتوي على البكتين ، الذي يعزز صحة الأمعاء،و يساعد فيتامين ج ومضادات الأكسدة وفيتامين أ الموجودة فيها على تعزيز المناعة وجعل البشرة متوهجة بعيدًا عن مكافحة الأمراض.

البرقوق:

إن البرقوق غني بالعناصر الغذائية المختلفة مثل الفيتامينات A و C و K والنحاس والمنغنيز والألياف ومضادات الأكسدة يعزز البرقوق الشهية ويحسن الهضم والدورة الدموية، وصحة القلب يمكن أن يساعد محتوى مضادات الأكسدة أيضًا في الحفاظ على الأمراض الجلدية.