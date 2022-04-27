تفاصيل مكتوب عليا الحلقة 26.. كلمة «كوكو واوا» على يد جلجل وظهور بيومي فؤاد

بدأت أحداث الحلقة ٢٦ من مسلسل مكتوب عالية باستمرار جلجل العمل في الكوافير ونجاحه في التعامل مع الزبائن لتكافئه هناء الشوربجي "ماما مزاجات" وسط العديد من المواقف الكوميدية، في حين يتقمص إحسان والد جلجل شخصية خواجة ويعاكس الزبائن ليقع في المحظور وتكتشف زوجته "حنان سليمان" أنه على علاقة بهناء الشوربجي فتغضب منه ولكنه يضحك عليها.

ويستيقظ جلجل ليجد مكتوبا على ذراعه " كوكو واوا " ليسخر ضاحكا هرجع الثمانينات مرة ثانية.

وتختتم الحلقة لحلقة الكوميدية باستمرار جلجل في محاولة البحث عن القاتل وظهور خاص لبيومي فؤاد في شخصية "هاني الحوت".

جدير بالذكر أن مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني، ويشاركه البطولة عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مره المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وأخرون، كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف.

يشار أن مسلسل "مكتوب عليا" من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبوذكري "k media" بمشاركة والمتحدة للخدمات الإعلامية.

يعرض مسلسل "مكتوب عليا" على شاشة قناة "dmc" يوميا في تمام الساعة 6.45 مساء، ويعاد في تمام الساعة 1.45 صباحا، و 6 صباحا.

من جهة أخرى، احتفل صناع مكتوب عليا بانتهاء تصوير العمل ووجه الفنان أكرم حسني، الشكر لفريق عمل المسلسل بالكامل، كما خص بالذكر المخرج خالد الحلفاوي، قائلًا: «اشتغلنا على المسلسل منذ شهر يوليو الماضي، ويجب أن أوجه شكر خاص للحلفاوي على مجهوده الكبير».

وحضر الاحتفال بنهاية التصوير كلا من الفنانين عمرو عبدالجليل، آيتن عامر، وهنادي مهنا، والفنان الكبير إسماعيل فرغلي، والكوميديان محمد طعيمة والمطربة هلا رشدي، ومحمود السيسي، والطفلة هنا زهران، بالإضافة إلى فريق عمل المسلسل وعلى رأسهم المخرج، ومؤلف العمل إيهاب بليبل.

كما حضرت أسرة الفنان أكرم حسني لتهنئته بنجاح المسلسل ونهاية التصوير، خاصة بعد أن تصدر المسلسل المركز الثالث في الأعلى مشاهدة على منصة «watch it».

وأكد صناع العمل أن الحلقات الأخيرة ستشهد عدة مفاجآت للجمهور، وسيستمر ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف، وأن الحلقات المقبلة ستشهد مفاجآت بظهور نجوم آخرون كضيوف شرف.

ولفت صناع العمل أن المسلسل أخذ مجهود كبير في التجهيزات حتى يخرج للجمهور في أفضل صورة.