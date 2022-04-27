الأربعاء 27 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الجمهور يلتف حول سيارة محمد رمضان أثناء تصوير «المشوار» (فيديو)

محمد رمضان
محمد رمضان

حاوط عدد كبير من جمهور النجم محمد رمضان سيارته أثناء مروره من أحد الشوارع خلال تصويره أحد مشاهد مسلسله التلفزيوني الجديد “المشوار” والمعروض ضمن ماراثون مسلسلات شهر رمضان الجاري.

ونشر محمد رمضان مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام" أثناء التفاف الجمهور حوله وعلق على الفيديو قائلا: “غاروا مني ليه !”.

 

 

ويكثف صناع وأبطال مسلسل “المشوار” التصوير بعدة مواقع فى الساعات الأخيرة من أجل الانتهاء منه خلال اليومين المقبلين، ووضعت الشركة المنتجة جدولًا زمنيًا للانتهاء من التصوير، وخضوع الحلقات الأخيرة للمونتاج، وتسليمها للقنوات العارضة، ويتواجد فريق العمل فى مواقع التصوير لمدة ٢٠ ساعة فى اليوم، من أجل انتهاء العمل دون مشكلات.

وتدور أحداث مسلسل "المشوار"، حول ماهر وورد، وهما يعملان عاملين مؤقتين باليومية في شركة المكس للملاحات في الإسكندرية، ويسكنان مع رحيم ابنهما في منزل وصيفة وهي خالة ماهر، ويواجهان بعض الصعوبات الواضحة في التعامل مع هذا العمل الشاق ولكن هناك شيئا غريبا يحيط بـ"ماهر" و"ورد"، كما يتطرق العمل لقضايا تجارة الآثار ومواجهة بين العصابات.

ويُعرض مسلسل المشوار على قناة​ dmc​ في تمام الساعة 8:10 مساءً، والإعادة الساعة 2 ظهرًا و1:45 صباحًا، وعلى قناة​ dmc​ دراما في تمام الساعة 11:15 مساءً، والإعادة الساعة 4:30 صباحًا و10:30 صباحًا، وبجانب دينا الشربيني يشارك في بطولته النجوم محمد رمضان، بيومي فؤاد، أحمد كمال، أحمد مجدي، المسلسل من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.

أبطال العمل

مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان، دينا الشربيني، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد سعيد عبدالغني، خالد أنور، خالد كمال، ندى بسيوني، كارولين خليل، محمد عز، ندا موسى، ثراء جبيل، محمود الليثي، حنان يوسف، سارة عبدالرحمن، محسن منصور، سما إبراهيم، محسن منصور، احمد كمال وتأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

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