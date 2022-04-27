الأربعاء 27 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«مصر الحديثة»: مبادرة الرئيس السيسى تؤكد أن مصر تتسع للجميع

الدكتور وليد دعبس
الدكتور وليد دعبس

أكد الدكتور وليد دعبس، رئيس حزب مصر الحديثة، تأييد مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي أعلن عنها  خلال إفطار الأسرة المصرية بأن "مصر تتسع للجميع"، وضرورة عقد حوار وطني بين مختلف الأطياف والتيارات السياسية والوطنية ليكون ذلك بمثابة خطوة أساسية في بناء الجمهورية الجديدة، لتحقيق النهضة السياسية والاقتصادية غير المسبوقة التى نتمناها جميعًا لوطننا.

وقال دعبس، خلال بيان له، إن إعلان الرئيس لمبادرة الحوار السياسي مع كافة القوي السياسية هو لم شمل القوى الوطنية للاتحاد والاصطفاف الوطني لمواجهة كافة التحديات التي تواجه الدولة المصرية والعالم بأكمله، موضحًا بأن هناك أزمة حقيقية تواجه جميع دول العالم وهو ما يشدد على ضرورة هذا الاصطفاف لمواجهة هذه الأزمات والعبور بالوطن إلى بر الأمان، مؤكدًا بأن الوطن يتسع لآراء الجميع حتى لو كانت هناك اختلافات طالما كانت تصب في مصلحة الوطن وعلى أرضية وطنية.

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وأعلن رئيس حزب مصر الحديثة، عن دعمه وتأييده الكامل لكافة القرارات التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيدًا بالتكليفات التي وجَّهها الرئيس والتي جاءت فى الوقت المناسب وشملت طرح رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية وتوطين ودعم الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي واستكمال سداد المديونية الخاصة لعدد من الغارمين والغارمات، ووضع خطة معلنة وواضحة والإعلان عنها خلال مؤتمر صحفى عالمى ليكون رسالة للعالم كله، وللمستثمر الأجنبى والمصرى على حد سواء بأننا نملك آليات وخططًا لجذب رءوس الأموال.

وأشار الدكتور وليد دعبس رئيس حزب مصر الحديثة، إلى أن حوار الرئيس اتسم بالشفافية والوضوح، وهذا يدل على أن القيادة السياسية تسعى دائمًا للتواصل مع كافة فئات الشعب المصري وإطلاعهم بكل شفافية على كافة المستجدات على الساحة المصرية لإطلاعهم على حجم التحديات التي تواجهها الدولة.

الدكتور وليد دعبس حزب مصر الحديثة الرئيس عبد الفتاح السيسي إفطار الأسرة المصرية حوار الرئيس

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