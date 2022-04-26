طارق الخولى: لجنة العفو الرئاسى بدأت فى تلقى أسماء الشباب المحبوسين

أكد النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه تمت إعادة تشكيل لجنة العفو لتشمل كلًا من (محمد عبدالعزيز، وطارق الخولي، وكريم السقا، وطارق العوضي، وكمال أبوعيطة)، عقب إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية توجيهًا بتفعيل لجنة العفو الرئاسي مع توسيع نطاق عملها لتشمل الغارمين والغارمات إلى جانب الشباب المحبوسين.

وقال الخولي إن لجنة العفو بدأت منذ هذه اللحظة في تلقي أسماء الشباب المحبوسين من مختلف الأحزاب والقوى السياسية والمجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مشيرًا إلى أن اللجنة ستقدم قائمة جديدة للعفو خلال الفترة المقبلة.