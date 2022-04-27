الأربعاء 27 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل: يتم تأهيلنا نفسيًا ودينيًا قبل الخروج (فيديو)

مراكز الإصلاح والتأهيل
مراكز الإصلاح والتأهيل

أكد عدد من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل حرص وزارة الداخلية على تأهيلهم معنويًا ونفسيًا ودينيًا قبل الخروج من خلف الأسوار.

ونظّم قطاع الحماية المجتمعية بالداخلية ندوة دينية بحضور د. أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، بمركز إصلاح وتأهيل استقبال طرة، بحضور عدد من النزلاء وذلك بمناسبة شهر رمضان.

وتحدث الأزهري عن فضائل الشهر المعظم وإن من الواجب على من أكرمه الله، عز وجل، بإدراك هذا الشهر وبلوغه أن يغتنم خيراته وأن يظفر ببركاته، كما استمع إلى جانب من أسئلة واستفسارات  النزلاء.

وأوضح في معرض إجابته على تلك الأسئلة سماحة ووسطية الدين الإسلامي الحنيف، مؤكداً الصورة السّمحة للدين الإسلامي وإعمال مبادئه وقيمة الإيجابية وأهمية ذلك فى بناء وتنمية قدرات الأفراد والمجتمعات وذلك بهدف الارتقاء بالمستوى الفكري والوعي الديني لدى النزلاء.

نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل الداخلية تأهيلهم معنويا ونفسيا ودينيا طاع الحماية المجتمعية

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