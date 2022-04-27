الأربعاء 27 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة 8 متهمين في قطاري طهطا لـ 31 مايو

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات سوهاج، الدائرة التاسعة، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 8 متهمين في قضية حادث تصادم قطاري طهطا شمال المحافظة لـ31 مايو مع استمرار حبس المتهمين.

وصدر الأمر برئاسة المستشار محمد عبدالحافظ، وعضوية المستشارين وليد الأمير، وناجح عبدالحميد محمد، وعضو هيئة النيابة العامة المستشار محمود شمس الدين، محمد الشويخ، وأمانة سر ماجد أمين.

وتعود تفاصيل وأحداث الواقعة إلى شهر مارس من العام الماضي، عقب وقوع حادث تصادم قطاري طهطا شمالي محافظة سوهاج، والتي راح ضحيتها 21 روحًا، وأصيب بها، 277 مواطنًا، حيث وجهت النيابة العامة إلى 8 متهمين من موظفي السكك الحديدية بسوهاج وأسيوط، تهمة التسبب بالواقعة.

محكمة جنايات سوهاج الدائرة التاسعة محاكمة 8 متهمين حادث تصادم طهطا

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