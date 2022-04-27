كلمة الرئيس السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية تتصدر اهتمامات الصحف المصرية

تصدرت كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية أمس، وأخبار الشأن المحلي اهتمامات وعناوين الصحف المصرية الصادرة اليوم /الأربعاء/.



فتحت عنوان "وطن يتسع للجميع"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد أن مصر وطن يتسع للجميع وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية، معربًا عن سعادته بالإفراج عن بعض المحتجزين خلال الأيام الماضية حيث وجه بإعادة العمل للجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها في إطار اجتماعات المؤتمر الوطني للشباب.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسي قرر، في كلمته أمس خلال حفل إفطار الأسرة المصرية تكليف إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة.

وتناول الرئيس السيسي مسألة الإصلاح السياسي قائلا "إنه على المستوى الشخصي حريص على تفعيل برامج الإصلاح السياسي ولكن كانت هناك أولويات في العمل الوطني خلال الفترة الماضية ونود إطلاق حوار لكل القوى السياسية وعرض نتائجه على مجلسي النواب والشيوخ لمزيد من النقاش بحيث يتم تفعيله مع إطلاق الجمهورية الجديدة".

وشدد على أن الأزمات وآثارها لا تسقط بالتقادم وإنما تظل آثارها ممتدة حتى يتم تجاوزها وتصبح من التاريخ.. مشيرًا إلى أن الأرقام كاشفة تعبر عن صعوبة الأحداث التي مرت بها مصر عامي 2011 و2012 .. مشيرا إلى أن مؤسسات الدولة المصرية خسرت 37 مليار دولار، و80 مليار جنيه.

وأضافت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس السيسي أعلن في كلمته عن عدد من القرارات المهمة من بينها تكليف الحكومة بعقد مؤتمر صحفي عالمي للإعلان عن خطة الدولة المصرية المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، وتكليف الحكومة وكافة الأجهزة المعنية بتعزيز كافة أوجه الدعم المقدم لمزارعي القمح في مصر بزيادة المحفزات المقدمة للمزارعين سواء كانت مادية أو خدمية.

ولفتت الصحيفة إلى أن من بين القرارات إطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، وإعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب، والاستمرار في تقديم كافة السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مدعمة حتى نهاية العام الجاري، وتكليف إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الشبابية لإدارة حوار سياسي الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة.

وأبرزت صحيفة "الأهرام" حوار وزير القوى العاملة محمد سعفان مع الكاتب الصحفي على حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط،، الذي أكد خلاله أن وضع العمال في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي شهد تطورًا كبيرًا ونقلة تاريخية من خلال تقديم العديد من المبادرات التي تدعمهم اجتماعيًا وصحيًا خلال السنوات الماضية وأرست الدولة رؤية مستقبلية لتطوير كل قطاعات العمل وكان المحور الأساسي فيها العنصر البشرى والعامل المصري يمتلك مهارة كبيرة تجعل الإقبال عليه في تزايد بالخارج.

ونقلت الصحيفة عن الوزير قوله إن الوزارة نجحت في تحقيق الكثير من النتائج بجميع المجالات التي تنعكس على العامل المصري ووضعه في مكانه الصحيح وتوفير بيئة ملائمة له باعتباره وقود معركة البناء في الجمهورية الجديدة، وذلك في إطار توجهات واحتياجات الدولة وفقًا لخطة التنمية المستدامة 2030، مؤكدًا استعداد الوزارة للانتخابات النقابية العمالية 2022 ــ 2026 وسيكون دورها تنظيميًا.

وأكد أن قرارات الرئيس برفع الحد الأدنى للأجور إلى2700 جنيه وإقرار العلاوة الدورية للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية هي «قرارات تاريخية تهم قطاعات كبيرة من المواطنين العاملين بالدولة»، والمشروعات القومية التي نفذتها الدولة وفرت فرص عمل لأعداد كبيرة من الشباب، وساهمت في تراجع نسب البطالة.

وفي الشأن الاقتصادي، وتحت عنوان "المركزي: 115% زيادة في معدلات الشمول المالي خلال 6 سنوات" ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن البنك المركزي المصري أصدر المؤشرات الرئيسية للشمول المالي، والتي تساهم في متابعة تطور استخدام الخدمات والمنتجات المالية لكافة فئات المجتمع، بما يدعم تحقيق لنمو المستدام والاستقرار الاقتصادي.

وأضاف بيان البنك المركزي أن المؤشرات أظهرت زيادة كبية في معدلات الشمول المالي خلال السنوات الماضية، محققة معدل نمو بلغ 115% ليصل إجمالي المواطنين الذين لديهم حسابات تمكنهم من إجراء معاملات مالية، والتي تشمل الحسابات في البنوك أو البريد المصري، أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع إلى 36.8 مليون مواطن بما يعادل 56.2% من إجمالي المواطنين 16 سنة فأكثر والبالغ عددهم 65.4 مليون مواطن.

وتحت عنوان "القضاء يدرج 20 إخوانيا وشركتين على قائمة الإرهابيين والكيانات الإرهابية"، ذكرت صحيفة "الجمهورية أن غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جاد أصدرت قرارا بإدراج 20 متهما من بينهم كوادر وعناصر في جماعة الإخوان الإرهابية على قائمة الإرهابين لمدة 5 سنوات.



وتحت عنوان "المفتي: احتضان القيادة السياسية للشباب قطع الطريق على أعداء الأوطان"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الــدكــتــور شــوقــى عــام مفتى الـجـمـهـوريـة أكد أن الشباب هم دعامة العلم والإنتاج والتقدم في ميادين الحياة المختلفة.

وثمن المفتي احتضان القيادة المصرية للشباب الذي من شأنه أن يقطع الطريق على المتاجرين والمزايدين الذين يستغلون حالة العزلة التي كان يعانيها شباب مصر خلال الفترات الماضية ليبثوا في عقولهم التشوهات الفكرية ضد أوطانهم وعقائدهم الدينية، لكن جاءت خطوة القيادة السياسية في الاهتمام بالشباب لتقطع على أمثال هؤلاء تربصهم بشباب مصر.

وتحت عنوان "الصحة: 8 آلاف حالة غسيل كلوي و5 عمليات زراعة كلى كل 3 شهور" ذكرت صحيفة "الأخبار"، أن وزارة الصحة والسكان، أعلنت تقديم خدمات الفحص الطبي والعلاجي بالمجان، لما يقرب من 100 ألف مواطن، خلال أشهر يناير، فبراير، مارس من عام 2022 من خلال المعهد القومى للكلى والمسالك البولية التابع للهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليمية بالوزارة.

وأوضح د. حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لــوزارة الصحة والسكان، أن العيادات الخارجية بالمعهد قدمت خدماتها لنحو 40 ألف مواطن، فيما استقبل قسم الطوارئ 5 آلاف مواطن.

وتابع أن المعهد أجرى خلال الربع الأول من العام الحالي الكلى، 5 عمليات جراحية لزراعة الكلى بنسب نجاح تضاهي النسب العالمية.

كما تم إجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة لهؤلاء المرضى قبل إجراء عمليات الزرع، منوها إلى أن كافة الحالات توضع تحت الملاحظة الطبية للتأكد من استجابتهم للخطة العلاجية الموضوعة لهم وتحسن حالتهم الصحية.

وأكد «عبدالغفار» أن المعهد أجرى 5 آلاف جلسة غسيل كلوي، خلال ثلاثة أشهر، كما استقبل قسم المعامل الطبية 40 ألف مواطن، وقدم قسم الأشعة 6 آلاف خدمة تنوعت ما بين (المقطعية، والمسح الذري، وقياس كثافة العظم، ورسم القلب، والأشعات العادية).