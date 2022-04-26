المغرب يسجل 57 إصابة جديدة بكورونا و38 حالة شفاء وصفر وفيات

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 57 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا "كوفيد 19"، دون تسجيل أي وفيات جراء الفيروس، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة المغربية في نشرتها اليومية الخاصة بالوضعيّة الوبائية في المملكة بارتفاع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 1.164.774 حالة، فيما ثبت إجمالي الوفيات جراء الوباء عند 16.066 وفاة.

وأشارت الصحة المغربية إلى أنه تم التأكد من 38 حالة شفاء إضافية؛ ليصل التعافي إلى 1.148.310.

ونوهت إلى أن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 6290 من الفحوصات الجديدة، قد بلغ 11.438.241 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من سنة 2020.

وكان المغرب سجل أمس حالة وفاة واحدة و17 إصابة جديدة بكوفيد 19، إضافة إلى 47 حالة تعاف.

وكان المغرب قد تسلم أكثر من67 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد الفيروس.

هذا، ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، في وقت سابق اليوم، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم ارتفعت إلى 510 ملايين و244 ألفا و655 إصابة.

وأفادت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و220 ألفا و782 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 81 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 43 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 30.3 مليون.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ991 ألفا و609 وفيات، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ662 ألفا و964 وفاة، ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات 522 ألفا و223 وفاة.