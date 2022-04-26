قبل بدء ماراثون امتحانات الثانوية العامة.. أطعمة تساعد على التركيز

يخوض طلاب الثانوية العامة هذا العام، الجولة الأهم من الحرب من أجل تحقيق أحلامهم في هذه الحياة، والتي تبدأ كما هو المعروف والمعهود في الذهن بالحصول على الدرجات الكبيرة في الثانوية العامة، ومن أجل الحصول على هذه الدرجات المرتفعة التي من شأنها تحقيق الأهداف والآمال، ولا يقتصر الأمر عند الاختيار الجيد للمدرسين ومذاكرة الدروس فقط، وإنما يجب الحصول على طريقة من أجل الاحتفاظ بهذه المعلومات وعدم نسيانها وهو ما يمكن الحصول عليه من خلال الحفاظ على نظام غذائي صحي يساعد الطالب على تذكرة دروسه في الوقت الذي يريد.

في السطور التالية نشير إلى عدد من الأطعمة التي من شأنها مساعدة طالب الثانوية العامة على التركيز، وهذا بحسب ما ورد في موقع "annajah ":

الأفوكادو:

تعتبر فاكهة الأفوكادو من أكثر أنواع الفواكهة التي تدعم القدرة على التركيز، واستذكار المعلومات وذلك لاحتوائها على أحد أهم مصادر الدهون الصحية غير المشبعة، هذه الدهون غير المشبعة والتي من شأنها أن تدعم وظائف الدماغ، بالإضافة إلى أن الأفوكاو من شأنه حماية العناصر الأساسية الخاصة بالمخ والصحة العامة.

المكسرات:

تحتوي المكسرات على عدد كبير من العناصر الغذائية في مقدمتها الأوميجا 3 التي يقدمها الأطباء في صورة حبوب وإنما هي متوفرة بصورة طبيعية في المكسرات يمكن الحصول عليها بمنتهى السهولة من عدد سبع حبات من المكسرات يوما، هذه الكمية من شأنها منحك التركيز المطلوب لإنجاز دروسك وتذكرها في أوقات الإمتحانات.

البيض:

يحتوي البيض على عدد كبير من العناصر الغذائية التي تساهم في تعزيز التركيز لديك، خاصة فيتامين د، حيث يؤدي نقص فيتامين د، إلى عدم القدرة على التركيز، لذلك من المهم الحرص على تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين د، وفي مقدمتها البيض، حيث يجب تناوله في وجبة الفطار، وبالتحديد صفار البيض.

البعد عن تناول المشروبات المصنعة:

تعمل المشروبات المصنعة والتي تحتوي على كميات كبيرة من السكر، على أضعاف مناعة الجسم بالإضافة إلى قوامها بزيادة الوزن وبالتالي عدم القدرة على الحركة وفقدان التركيز، لذلك من المهم الابتعاد عنها خاصة في فترة الامتحانات.