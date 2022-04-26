الثلاثاء 26 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا تكلا يحتفل بالخماسين والقيامة فى كاتدرائية الشهيد مارجرجس

الانبا تكلا
الانبا تكلا

قال القمص موسي إبراهيم متحدث الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الرسمي، إن إيبارشية دشنا احتفلت بعيد القيامة المجيد، وتصدرت صلوات قداس العيد وتهنئة قيادات محافظة قنا، مظاهر الاحتفال.

وأضاف متحدث الكنيسة الأرثوذكسية، في بيان صدر، منذ قليل، عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الإعلامي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الأنبا تكلا أسقف الإيبارشية صلى القداس بكاتدرائية الشهيد مارجرجس بدشنا، وشاركه الآباء الكهنة وخورس الشمة وأعداد كبيرة من الشعب.

بينما قدمت قيادات المحافظة التهنئة بالعيد بمقر المطرانية، وكان على رأس المهنئين اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، ونائبه الدكتور حازم عمر، مدير الأمن اللواء مسعد أبوسكين، والقيادات التنفيذية والمحلية، والدينية، ونواب البرلمان.

شارك في استقبال المهنئين إلى جانب نيافة الأنبا تكلا الآباء كهنة الإيبارشية والأراخنة.

وذكرت صفحة مطرانية الأقباط الكاثوليك بسوهاج، أن صاحب النيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، ترأس قداس عيد القيامة المجيد، وذلك بكنيسة الشهيد العظيم مار جرجس بسوهاج، وشاركه في الصلاة القمص بشرى لبيب، راعي الكنيسة، والقمص مرقس عدلي، وجمع من رعية سوهاج.
هذا وقال نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه وخلال عظته تأمل الأنبا توما في القيامة بقوله: القيامة هي دعوة للخروج من الألم إلى الفرح، فالقيامة هي كالاستيقاظ من النوم، كما يقول أيوب البار: "سأراه بعيني" نعم سنراه فعليًا بأعيننا ولا روحيًا، سنراه بجسدنا وأعيننا المتبدلة، فهويتنا المسيحية لا تنتهي بانتصار زمني متممين رسالة جميلة، لا بل هي تكتمل بقيامة أجسادنا: بقيامتنا من الموت! وهناك سنتنعم برؤية وجه الرب. 
وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن المطران قال أيضا إن الهوية المسيحية هي درب ومسيرة نقوم بها مع الرب على مثال ذلك التلميذين اللذين أقاما مع الرب طيلة ذلك المساء، وهكذا أيضًا هي حياتنا: إنها دعوة لنقيم مع الرب دائما وإلى الأبد. القيامة دعوة توبة، دعوة لقاء في يوم الرب، دعوة فرح ودعوة رجاء. 
 

الأنبا تكلا الانبا تكلا اسقف دشنا الانبا تكلا في الكرازة كنيسة القديس الأنبا تكلا هيمانوت والقديس الأنبا تكلا هيمانوت الحبشي

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وجوه رمضان «8»

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