الثلاثاء 26 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تشييع جثامين طلاب الأكاديمية البحرية ضحايا حادث التصادم بالدقهلية

الجنازة
الجنازة

 شيع أبناء مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية جثامين 3 من طلاب الأكاديمية البحرية ضحايا حادث التصادم الذي وقع فجر أمس الإثنين بكفر الشيخ وراح ضحيته 5 من طلاب بينهم 3 من دكرنس.

وحرص المئات من أبناء المركز على تشييع الجثامين  للطلاب الثلاثة وهم: محمد محمد مصباح السعيد وأدهم الشرقاوي غريب وأحمد السعيد الشلقاني.

وتم تشييع الجثامين في مشهد مأسوي وسط انهيار أصدقاء الطلاب الضحايا وأسرهم.

كان أقارب الضحايا وجيرانهم قد تجمعوا فور وصول خبر الحادث وتوجه عدد منهم لكفر الشيخ لإنهاء الإجراءات وانتظر عدد آخر منهم وصول الجثامين .

وتم استقبال الجثامين في مشهد مؤثر بعد أن صرحت النيابة بالدفن وفور وصولهم تمت إقامة صلاة الجنازة عليهم .

وأطلق أبناء دكرنس عليهم شهداء العلم وطالبوا بالقصاص من سائق السيارة النقل بالمقطورة التي دهست سيارتهم وراح الـ5 طلاب ضحية الحادث الأليم .

 

مركز دكرنس الدقهلية طلاب الأكاديمية البحرية التصادم كفر الشيخ

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجوه رمضان «8»

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