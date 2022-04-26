بعد سقوطها في يد الروس.. أبرز المعلومات عن مدينة كريمينا الأوكرانية

مع دخول اليوم الـ 62 من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، تواصل القوات الروسية عمليتها في أوكرانيا، وتركز على تدمير القدرات العسكرية للجيش الأوكراني وتحرير أراضي دونباس، فيما تكثف الدول أعضاء حلف شمال الأطلسي "الناتو" دعمها الاقتصادي والعسكري والمعنوي لكييف.

وفي آخر التطورات، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية سقوط مدينة كريمينا في شرق أوكرانيا، وقالت إن القوات الروسية تحاول حصار المواقع المحصنة في شرق أوكرانيا.

وأضافت على "تويتر" إن التقارير تفيد بسقوط مدينة كريمينا، وأن قتالا عنيفا يدور جنوبي مدينة إيزيوم بينما تحاول القوات الروسية التقدم إلى مدينتي سلوفيانسك وكراماتورسك، وترصد "الدستور" في السطور التالية أبرز المعلومات عن مدينة كرمينا الأوكرانية وأهميتها.

-تعتبر كريمينا هي مدينة في Sievierodonetsk Raion في Luhansk Oblast في أوكرانيا.

تعتبر كريمنيا بمثابة المركز الإداري لكريمينا رايون.

-وقبل عام 2020، كانت بمثابة المركز الإداري لـ Kreminna Raion السابقة.

-يبلغ عدد سكانها 18.417 نسمة.

-احتلت القوات المسلحة الروسية المدينة في 18 أبريل 2022 أثناء الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.

- يبلغ عدد سكانها 20324 نسمة وذلك حسب إحصائيات سنة 2013.

- تحولت لمعقل للقوميين الأوكرانيين.

-سيطرت روسيا على المركز السكني "كريمينايا"، الذي حوله النازيون الأوكرانيون إلى منطقة محصنة.

-تأسست Kreminna في عام 1680، واكتسبت مكانة مدينة في عام 1938.

-وفي يوليو 2014، كانت المدينة مسرحًا للقتال خلال الصراع الموالي لروسيا في أوكرانيا عام 2014.

-ظلت كريمينا تحت السيطرة الأوكرانية.

-في 11 مارس 2022، تعرضت دار رعاية المسنين السكنية في كريمينا لنيران الدبابات الروسية.

- وفقًا لسيرهي هايداي، الحاكم الأوكراني لوهانسك أوبلاست، قُتل 56 من المسنين وأخذ الجيش الروسي 15 آخرين إلى بلدة سفاتوف الواقعة تحت سيطرتهم.

-لم تتمكن خدمات الطوارئ والمسؤولون الأوكرانيون من الوصول إلى مكان الحادث بسبب القتال المستمر.

-كانت المدينة موقعًا لبعض المعارك الأولى في معركة دونباس.

وفي 18 أبريل 2022، دخلت القوات الروسية وLNR مدينة كريمينا، واستولت عليها بعد ذلك بساعات قليلة بعد اشتباكات مع الجيش الأوكراني.

وقال هايداي "كانت هناك خطط لإجلاء السكان" رغم أن القتال العنيف ثبت أنه مستحيل.

-وتصدر صحيفة محلية بالمدينة منذ ديسمبر 1943.

ويستمر القتال في الشوارع في كريمينا ، لكن معظم المدينة استولت عليها قوات الاحتلال الروسية.

فيما اشارت إلى أنه بفضل التنسيق الجيد من جانب المهاجمين، تم تجنب حدوث دمار كبير في البنية التحتية الحضرية والمباني السكنية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات قصفت 4 أهداف عسكرية أوكرانية أمس، كما أعلنت مقتل نحو 500 جندي أوكراني جراء قصف 87 هدفا عسكريا.