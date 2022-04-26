بريطانيا تسجل 45 ألفا و159 إصابة جديدة بكورونا.. وإيطاليا تتخطى الـ25 ألفا

سجلت بريطانيا 45 ألفا و159 إصابة بفيروس كورونا، و341 حالة وفاة جديدة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الثلاثاء.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 22 مليونا و151 ألفا و465 إصابة، والوفيات إلى 174 ألفا و326 حالة.

وأظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أيضا أنه قد تم إعطاء 143 مليونا و359 ألفا و47 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بريطانيا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

فيما وسجلت إيطاليا 25 ألفا و282 إصابة بفيروس كورونا، و93 حالة وفاة جديدة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الثلاثاء.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 16 مليونا و161 ألفا و339، والوفيات إلى 162 ألفا و781 حالة.

وأظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أيضا أنه تم إعطاء 136 مليونا و613 ألفا و343 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

أما اليونان فسجلت 8413 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و66 وفاة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الثلاثاء.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد إلى ثلاثة ملايين و285 ألفا و970، والوفيات إلى 28 ألفا و933.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 20 مليونا و794 ألفا و924 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في اليونان حتى الآن.