الثلاثاء 26 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

دراسة: زيادة تلوث الهواء يرفع مخاطر الإصابة بـ«كورونا»

كورونا
كورونا

كشفت دراسة علمية أجريت بالعاصمة السويدية ستوكهولم، أن زيادة التعرض لتلوث الهواء ترفع من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وفي إطار الدراسة التي أوردتها الدورية العلمية "جانا نتورك أوبن"، توصل الباحثون من معهد كارولينسكا العلمي إلى أن تلوث الهواء يرفع احتمالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي بشكل عام مثل الانفلونزا وسارس، ويمكن أن يساهم أيضا في زيادة معدلات الإصابة بفيروس "كوفيد -19".
ودرس الباحثون من معهد كارولينسكا عن كثب الصلة بين زيادة التعرض لملوثات الهواء ونتائج اختبارات (بي.سي.أر) الإيجابية بالنسبة للشباب في العاصمة السويدية ستوكهولم.
ونقل الموقع الإلكتروني "ميديكال إكسبريس" المتخصص في العلوم الطبية عن الباحثة أولينا جروزييفا استاذ الطب البيئي في معهد كارلولينسكا قولها إن "نتائج هذه الدراسة تضيف إلى الدلائل المتزايدة بشأن الدور التي يلعبه تلوث الهواء فيما يتعلق بزيادة معدلات الإصابة بفيروس كورونا، وتؤكد أهمية تحسين جودة الهواء بالنسبة للبشر".
ويقول الباحثون إن مخاطر الإصابة بفيروس كورونا ترتفع بنسبة 7% تقريبًا عند التعرض لبعض الجزيئات المسببة لتلوث الهواء.
ويقول الباحث إيريك ميلين استاذ طب الأطفال في معهد كارولينسكا:"قد لا تبدو 7% نسبة كبيرة، ولكن بالنظر إلى أن الجميع معرضون لملوثات الهواء، فإن الارتباط بين مشكلة التلوث وفيروس كورونا ربما ينطوي على أهمية كبيرة بالنسبة للصحة العامة".

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة الانتقالات الكثيفة للمواطنين.

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