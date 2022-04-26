الثلاثاء 26 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

كيف يمكن لشرب الماء أن يساعد فى التمتع بنوم جيد ليلا؟

النوم
النوم

يمنح النوم للجسم فرصة للراحة والتعافي، حيث يعرف أن النوم الجيد ليلا له تأثير إيجابي على صحتنا الجسدية والعقلية، من ذلك خفض مخاطر الإصابة بالاكتئاب والتوتر.

وحسبما أفادت صحيفة  “ديلي إكسبريس” البريطانية، إلى جانب الحصول على نوم كاف وجيد، فإن الحفاظ على رطوبة الجسم من خلال شرب كمية كافية من الماء، يمكن أن يساعد أجسامنا على العمل في أفضل حالاتها، وبالتالي الحفاظ على الصحة العامة.

وبحسب دراسة أجريت دراسة لتحديد تأثير الماء على النوم في عام 2007، فإن الماء قد يساعد الجسم على النوم.

ووجدت الدراسة أن الماء يسمح للجسم بالوصول إلى درجة الحرارة الأساسية الصحيحة، ما يسبب النعاس.

وبالإضافة إلى تعديل درجة حرارة الجسم الأساسية، فإن شرب الماء قبل النوم يمكن أن يريح الجسم أيضا.

ومن المهم شرب كمية كافية من الماء طوال اليوم، إلا أن شرب الماء مباشرة قبل النوم قد يكون مزعجا، ولهذا، سيكون من الأفضل تجنب شرب الماء أو أي سوائل أخرى قبل النوم بساعتين على الأقل لمنع الاستيقاظ ليلا.

ورغم اختلاف التوصيات، يشير الإجماع الطبي العام إلى أنه يجب على البالغين شرب ما بين 2 إلى 4 لتر ونصف اللتر من الماء يوميا اعتمادا على وزن الجسم ومستويات النشاط. ويمكن تحقيق هذه الكمية في شكل ماء عادي، أو من خلال الفاكهة أو شاي الأعشاب أو سوائل أخرى.

وكلما تحرك الشخص أكثر زاد تعرقه وبالتالي احتاج إلى الشرب أكثر.

ومع اقتراب أشهر الصيف، من الضروري الحفاظ على رطوبة الجسم للتعويض عن فقدان السوائل من خلال العرق.

وإذا لم تقم بذلك، فقد يحدث الجفاف مسببا مجموعة من الأعراض بما في ذلك:

- الشعور بالعطش

- بول أصفر غامق ورائحة قوية

- الشعور بالدوار أو الدوخة

- الشعور بالتعب

- جفاف الفم والشفتين والعينين

- التبول قليلا أو أقل من أربع مرات في اليوم

وأفضل طريقة لتقليل خطر الإصابة بالجفاف هي شرب الماء. وفي الوقت نفسه، فإن شرب الماء ليس هو الطريقة الوحيدة لدعم النوم.

ولدى هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) عدد من النصائح حول كيفية النوم بشكل أسرع وتحسين جودة النوم. من ذلك:

- المحافظة على ساعات نوم منتظمة

- خلق بيئة مريحة

- تدوين المخاوف في يوميات

- ممارسة الرياضة أكثر

- التقليل من تناول الكافيين والكحول

ماء يساعد ليلا ألم شرب الماء كيف الماء التمتع نوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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