لافروف: واشنطن والناتو يريدان نقل خط دفاعهما إلى بحر الصين الجنوبى

أشار وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى أن الولايات المتحدة وحلف "الناتو" يتطلعان لنقل "الخط الدفاعي" للحلف إلى بحر الصين الجنوبي.

وفي تصريح للقناة الروسية الأولى، قال لافروف: "يعلنون بصراحة أنهم سيتولون زمام الأمور، و أن الناتو لديه كل الحق بفعل ما يريد".

وأضاف: "يقولون في بياناتهم إن الناتو هو تحالف دفاعي لذلك لا تخافوا فهذا الحلف لا يهدد أمن أحد، فيما أمين عام الحلف ينس ستولتنبرج يعلن أن الناتو يتحمل مسؤولية عالمية على الصعيد الأمني، بما في ذلك عن المحيطين الهندي و الهادئ".

وتابع: "وهذا مثلما نقلوا خط الدفاع خمس مرات عن جدار برلين بعد اختفاء حلف وارسو والاتحاد السوفيتي، وقالوا لنا: لا تخافوا، هذا لسلامتكم، و هذا لا يعني شيئا، لكن بشكل عام هذا الأمر غير لائق، و يوحي بأننا لن نقرر ما هو ضروري لأمننا".

وأردف قوله: "الواضح أنهم سينقلون الآن خط تحالفهم الدفاعي إلى بحر الصين الجنوبي".

في سياق متصل، أكد و زير الخارجية الروسي في تصريحات نقلتها وكالات أنباء روسية أن موسكو سوف تواصل محادثات السلام مع كييف التي اتهمها بـ "التظاهر" بالتفاوض، وحذّر من خطر "فعلي" لاندلاع حرب عالمية ثالثة.

وقال لافروف إن "النوايا الحسنة لها حدود، إن لم تكن متبادلة، فإن ذلك لا يساعد في عملية التفاوض".

وأضاف: "لكننا نواصل إجراء مفاوضات مع الفريق المفوض من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وستستمر هذه الاتصالات".

وكانت موسكو سلّمت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مذكرة تبلغها فيها باستعدادات نظام كييف لتنفيذ أعمال تخريبية باستخدام أسلحة دمار شامل محظورة، بما فيها الأسلحة الكيميائية.