المشوار الحلقة 24.. دينا الشربيني تتواصل مع​ تاجر الآثار

قررت ورد (دينا الشربيني) في الحلقة الرابعة والعشرين من مسلسل المشوار مهاتفة وجيه (أحمد كمال) بعدما أدركت أن سالم (سيد رجب) سيواجه صعوبة في بيع الآثار بسبب عدم توافر السيولة معه، وأيضًا بعدما تذكرت عرض الـ 2 مليون جنيه الذي عرضته كاميليا في حالة قامت بتسلم الآثار.

وفي الوقت ذاته، يحاول ماهر تزوير الآثار التي معه ليقوم ببيعها على أنها الأصلية، كما هاتف المقدم علاء (أحمد مجدي)​ ولم يصل معه لشيء، وخافت ورد عندما أدركت أنهما مطلوبان للتحقيق، ولا يعرفا حتى الآن بأي تهمة.

ويُعرض مسلسل المشوار على قناة​ dmc​ في تمام الساعة 8:10 مساءً، والإعادة الساعة 2 ظهرًا و1:45 صباحًا، وعلى قناة​ dmc​ دراما في تمام الساعة 11:15 مساءً، والإعادة الساعة 4:30 صباحًا و10:30 صباحًا، وبجانب دينا الشربيني يشارك في بطولته النجوم محمد رمضان، بيومي فؤاد، أحمد كمال، أحمد مجدي، المسلسل من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.

ومؤخرًا قدمت دينا أولى تجاربها المسرحية بموسم الرياض بمسرحية أحفاد ريّا وسكينة، وقد حققت المسرحية نجاحًا كبيرًا، وحظت بعروض كاملة العدد، كما قامت ببطولة مسلسل الزيارة، والذي احتل تريند شاهد​ VIP​ طوال فترة عرضه، ونافست مؤخرًا بفيلم حامل اللقب في شباك التذاكر المصري، وتستعد لإطلاق فيلم الرعب يوم 13، والذي يعتبر أول فيلم مصري يُعرض بتقنية 3D.

يذكر أن دينا الشربيني حققت نجاحًا جماهيريًا واسعًا بمسلسلاتها الرمضانية، حيث نافست الموسم الماضي بمسلسل قصر النيل، والذي قدّم دراما غامضة في التسعينات، ثم لعبة النسيان الذي تصدر​ التريندأكثر من مرة خلال حلقاته، وأيضًا مسلسل "زي الشمس" الذي حقق نجاحا كبيرا وتصدر المركز الأول في استفتاءات رمضان كـأفضل مسلسل وحصلت دينا الشربيني على أفضل ممثلة، وعلى الصعيد السينمائي تألقت دينا الشربيني في بطولة العديد من الأفلام مثل البعض لا يذهب للمأذون مرتين، ثانية واحدة، 30 مارس، حامل اللقب، وتنتظر إطلاق فيلمها يوم 13 خلال هذا العام.