محافظة الجيزة تشن حملات مكبرة على مدار الأسبوع بحى بولاق (صور)

شنت محافظة الجيزة حملات مكبرة ببولاق الدكرور على مدار أسبوع، وتمكنت من ضبط ومصادر ٨٦ مركبة "توك توك"، والتحفظ على سيارات إعلانية مخالفة تعيق حركة الطريق، وقامت برفع ١٢٠٠ حالة إشغال وغلق ٣ مقاهي مخالفة.

وأجرت محافظة الجيزة حملات مكبرة بحي بولاق الدكرور على مدار الأسبوع، في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بعدم السماح بالتعديات على الطريق العام ورفع الإشغالات.

وشن حي بولاق حملات إشغالات على القطاعين الشمالي والجنوب بنطاق الحي، وأسفرت عن التحفظ على عدد 2 سيارة تقوم بأعمال الدعاية بدون ترخيص، وعدد 2 عربة كاروه وتروسيكل يقوموا بإلقاء المخلفات بالطريق العام.

وضبط والتحفظ على 86 مركبة "توك توك" تعيق حركة الطريق، وعدد 33 تروسيكل، ورفع ٩٠٠ حالة إشغال للمقاهي والمحال شملت كراسي وترابيزات وثلاجات وعربات مأكولات وأسطوانات بوتاجاز،

وتم غلق عدد 3 محال تدار بدون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وإيداع المضبوطات مخازن الإشغالات بمتابعة عبد الله نور رئيس حي بولاق.

وكان أجرى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، جولة للمرور على أعمال التطوير الجارية بنطاق حي العجوزة.

وشملت الجولة تفقد المحافظ لشارع جامعة الدول العربية، حيث تابع أعمال التطوير الجارية بإحدى القطاعات بالطريق وانتظام حركة المرور بمحيط أعمال مشروع محطات مترو الأنفاق، ومحور الفريق كمال عامر.

وشملت الجولة متابعة أعمال التطوير أسفل المحور بنطاق منطقة أرض اللواء، حيث تفقد راشد أعمال إنشاء موقف أرض اللواء الرئيسي والمخطط أن يتسع لحوالي ٤٠٠ سيارة ميكروباص، ليستوعب كافة سيارة السرفيس بالمناطق المحيطة، بالإضافة لساحات انتظار ناهيا ١ وناهيا ٢ والمخطط أن يستوعبا ٢٠٠ سيارة.

ووجه المحافظ بضرورة استثمار كافة المساحات الفضاء لإنشاء ساحات انتظار ومواقف لمنع أي ممارسات عشوائية قد تقام عليها إلى جانب استيعاب كافة السيارات للمقيمين والمترددين على المنطقة لمنع الازدحام والانتظار الخاطئ وتغطية كافة القطاعات بأعمدة وكشافات الإنارة لتوفير الإضاءة اللازمة بها، موجهًا رئيس هيئة النظافة ورئيس حي العجوزة بالتنسيق مع الشركات المنفذة برفع ناتج الأعمال أولًا بأول ومنع تراكم المخلفات.

