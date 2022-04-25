وارسو تعلن شراء صواريخ «أرض - جو» قصيرة المدى من بريطانيا

أعلنت شركة Narew البولندية، اليوم الإثنين، أنها وقعت مع شركة MBDA البريطانية، اتفاقية حول شروط وفترة توريدها صواريخ أرض-جو قصيرة المدى لوارسو.

وقالت الشركة في بيان لها: "الاتفاقية ستسمح بدمج وتكامل عمل منصات إطلاق الصواريخ وصواريخ تصنعها شركة MBDA مع محطات رادار وأنظمة اتصالات وتحكم تصنعها وزارة الدفاع البولندية".

وحسب الشركة البولندية، فإن الاتفاقية تعد تأكيدا على استعداد الشريك البريطاني للتسليم السريع والفعال للصواريخ ومنصات إطلاقها، حسبما نقلت وكالة "تاس" الروسية.

ويسعى برنامج Narew للحصول على أنظمة دفاع جوي قصيرة المدى لمواجهة الطائرات المسيرة.

ويأتي ذلك في وقت تبحث فيه بولندا مع الولايات المتحدة، تسريع تسليم الأسلحة إلى وارسو، وسط التدخل العسكري الروسي المستمر في أوكرانيا المجاورة.

حيث بحث الأمر وزيرا الدفاع البولندي والأمريكي، ماريوش بلاشاك، ولويد أوستن، يوم الخميس الماضي في واشنطن.

وبحسب وكالة الأنباء البولندية الرسمية "باب"، قال بلاشاك عقب الاجتماع إنه بحث مع أوستن "احتمالات تسريع توريد المعدات العسكرية التي طلبتها بولندا بالفعل".

وأشار بلاشاك إلى أن بولندا طلبت نظام الدفاع الصاروخي باتريوت من الولايات المتحدة في عام 2018، وطائرة مقاتلة من طراز إف-35، في عام 2020، و250 دبابة أبرامز في وقت سابق من هذا الشهر، من بين صفقات أخرى.

وقال للصحفيين، إنه شكر أوستن لمشاركته الشخصية في عقد دبابات أبرامز، والتي بدونها "ما كانت بولندا لتتمكن من شراء أحدث نسخة من هذه الدبابات" مشيرًا إلى أن حكومته ستطلب قريبا المزيد من المعدات العسكرية من واشنطن.

يشار إلى أن بولندا قدمت لأوكرانيا أكثر من 1.6 مليار دولار من المساعدات الدفاعية منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وحتى الآن.

وقال رئيس الوزراء البولندي، ماتيوز موراويكي، أمس الأحد، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، إن بلاده قدمت مساعدات عسكرية تتجاوز 1.6 مليار دولار تم إرسالها حتى يتمكن الأوكرانيون من الدفاع عن أنفسهم، مشيرًا إلى أن "أوكرانيا تدافع عن نفسها بشجاعة منذ ما يقرب من شهرين، على الرغم من أن روسيا خططت لإنهاء الحرب في غضون ثلاثة أو أربعة أيام".

وأكد رئيس الوزراء البولندي أن الأوكرانيين يجب أن يمتلكوا الكثير من الأسلحة، حتى يتمكنوا من مواجهة الروس الذين يمتلكون عددًا كبيرًا من الأسلحة.