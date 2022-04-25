الإثنين 25 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 7 من أسرة واحدة فى انقلاب سيارة بطريق «القاهرة- الإسكندرية»

أرشيفية
أرشيفية

أصيب 7 أشخاص جميعهم من أسرة واحدة إثر حادث انقلاب سيارة "سوزوكى فان" بطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعي بنطاق قسم شرطة قها بمحافظة القليوبية، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

كان قد تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بانقلاب سيارة سوزوكى بطريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي بنطاق قسم شرطة قها بمحافظة القليوبية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وبالفحص تبين انقلاب سيارة سوزوكى فان بطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعي بنطاق قسم شرطة قها، اتجاه القاهرة، مما تسبب فى إصابة 7 أشخاص جميعهم من أسرة واحدة "أب وأم وأطفالهم"، جرى نقلهم لمستشفى قليوب، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

7 أشخاص أسرة واحدة حادث انقلاب سيارة طريق القاهرة- الإسكندرية القليوبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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