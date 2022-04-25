تنطلق غدًا.. مصادر: تجهيز وطباعة أكواد الامتحانات التجريبية لطلاب الأول والثاني الثانوي

كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن المدارس الثانوية مستعدة غدا للامتحان التجريبي الثالث لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.

وأكدت في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أنه تم تجهيز وطباعة الاكواد الخاصة بالامتحانات التجريبية المقرر عقدها غدًا الثلاثاء، للصف الاول وبعد غدٍ الأربعاء للصف الثاني الثانوي، مُشيرًة إلى أن منصة الامتحانات تعمل بصورة طيبة وممتازة بدون مشاكل في المدارس الحكومية المجهزة ببتية تكنولوجية.

وتابعت المصادر أن المدارس غير المجهزة سوف يوزع طلابها على المدارس الحكومية خلال امتحانات نهاية العام.

ووجهت وزارة التربية والتعليم خطاب دوري للمديريات التعليمية بشأن آلية عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام لنهاية العام الدراسي 2021/2022.