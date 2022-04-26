«ضوء على جدار البياض» تقاطعات بين الصورة والقصيدة.. جديد الشاعر الحَسَن الكَامَح

عن مؤسسة “آفاق للدراسات والنشر والاتصال” بمراكش، صدر للشاعر الحسَن الكامَح ديوان "ضوء على جدار البياض: تقاطعات بين الصورة والقصيدةِ"، مكون من 60 صفحة من الحجم الكبير 22X22 سنتمتر بالألوان.

ويندرج التقاطع الرابع "ديوان ضوء على جدار البياض"، ضمن مشروع إبداعي وفني يجمع بين القصيدة الشعرية والصورة الفوتوغرافية، ويأتي ذلك بعد التقاطع الأول: "صرخة يد" الصادر عن نفس المؤسسة سنة 2017 التي سميت حينا بالخطوة الأولى في التقاطعات بين الصورة والقصيدة أو حجر الأساس لهذه التجربة الفتية.

وبعده التقاطع الثاني: "أكادير... أكادير" ضمن مشروع إبداعي وفني يجمع بين القصيدة الشعرية والصورة الفوتوغرافية، الصادر عن نفس المؤسسة سنة 2018.

وبعده التقاطع الثالث: "أكادير بالأبيض والأسود" قصيدة واحدة وهي مجموعة من الشهادات للناجين من ويلات الزلزال الذي ضرب أكادير ليلة 29 فبراير 1960، على الساعة الحادية عشرة وواحد وأربعين دقيقة، هزتان كانت كافية لتدمير أحياء أكادير عن آخرها، وسقوط أكثر من 16000 شهيد، وتشريد آلاف من العائلات، يتكون التقاطع الرابع من 60 صفحة من الحجم الكبير 22X22 سنتمتر بالألوان، والغلاف يزينه لوحة للفنان الفوتوغرافي المغرب محمد لوان.

ويضم التقاطع الرابع: "ضوء على جدار البياض " 25 قصيدة شعرية مستلهمة من 25 لوحة فوتوغرافية لمجموعة من الفوتوغرافيين العرب: منهم الفنان الفوتوغرافي سعيد أوبرايم المغرب، الفنان الفوتوغرافي محمود المحمود الأردن، الفنان الفوتوغرافي حسين نجم العراق، الفنان الفوتوغرافي يوسف المصري مصر ، الفنانة الفوتوغرافية صابرين عمري فلسطين، الفنان الفوتوغرافي حسن الصياد المغرب، الفنان الفوتوغرافي أبو عبدالرحمن ورداني مصر، الفنان الفوتوغرافي بشير فورار الجزائر، والفنان الفوتوغرافي عبدالعظيم الثغلبي العراق.

أما عن الشاعر الحَسَن الكامَح فقد أصدر 12 ديوانا شعريا اختار منذ لحظة ولادتها أن يسميها “اهتزازات شعرية” أو "تقاطعات بين الصورة والقصيدة" بدل دواوين، ومنها الاهتزاز الأول: "اعتناقُ ما لا يُعْتَنَقُ" 1992 عن دار قرطبة البيضاء وعن مؤسسة آفاق للدراسات والنشر والاتصال بمراكش، والاهتزاز الثاني: "هذا حالُ الدُّنْيا بُنَيَّ" 2013، الاهتزاز الثالث "قَبْلَ الانْصِرفِ"2014، الاهتزاز الرابع "صَرْخَةُ أُمٍّ" 2014، الاهتزاز الخامس "أراهُ فأراني" 2014، الاهتزاز السادس: "بدويُّ الطينةِ" الجزء الأول: سيرة مكان 2015، التقاطع الثالث: أكادير بالأبيض والأسود" 2020.