الإثنين 25 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلمانية تُشيد بالقرار الرئاسي للإفراج عن المسجونين وتطالب بسرعة دمجهم

النائبة أمل رمزي
النائبة أمل رمزي

أشادت النائبة أمل رمزي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن عدد من الشباب المحبوسين بمناسبة حلول ذكرى تحرير سيناء وعيد الفطر المبارك.

وأعربت النائبة أمل رمزي، عن تفاؤلها بعودة عمل لجنة العفو الرئاسي وتوسيع نشاطها لتشمل الغارمات والغارمين، لتعكس مكتسبات كبيرة في إطار الجمهورية الجديدة.

وأكدت “رمزي” في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الرئيس السيسي على الشباب المصرى وإدخال الفرحة على قلوب أسرهم، والاستفادة من جميع الطاقات والجهود الوطنية على كافة المستويات الاجتماعية والسياسية.

وتوجهت النائبة أمل رمزي بالشكر للرئيس السيسي على قرار الإفراج عن الشباب وإعادة دمجهم في المجتمع.

وأشارت إلى أنه يجب سرعة دمج وتأهيل الشباب المفرج عنهم وإعادتهم إلى دراستهم أو عملهم وضمان انخراطهم في المجتمع لكي يشاركوا في عملية البناء والتنمية.

عبدالفتاح السيسي البناء والتنمية الرئيس عبدالفتاح السيسي مجلس الشيوخ الشباب المحبوسين

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