الإثنين 25 أبريل 2022
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سياسي

برلمانى: الشعب المصرى لن ينسى شهداء القوات المسلحة والشرطة

النائب محمد حمزه
النائب محمد حمزه

هنأ النائب محمد حمزة، عضو مجلس الشيوخ، الرئيس عبد الفتاح السيسى، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة البواسل، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الاحتفال  بالذكرى الأربعين لتحرير سيناء الحبيبة.

وقال النائب محمد حمزة، في بيان له اليوم الإثنين، إن هذه المناسبة ستظل دوماً في وجدان الأجيال المتعاقبة، وهي خير دليل على تضحيات القوات المسلحة الباسلة وتحدياتها وصمودها من أجل الحفاظ على وطننا الغالي، مثمناً الجهود والتضحيات التى تقوم بها من خلال  عملياتها الشاملة على أرض سيناء فى سبيل حماية الوطن من شرور الإرهاب الغاشم ولكى يظل شعب مصر العظيم في أمن وأمان واستقرار.

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ودعا عضو مجلس الشيوخ المولى، عز وجل، أن يحفظ مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى من كل مكروه وسوء وأن ينعم على شعب مصر العظيم بالمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء، مضيفًا أن القوات المسلحة لها تاريخ من القصص والبطولات في سيناء من أجل حماية الدولة المصرية.

أشار "حمزة" إلى أن الشعب المصري لن ينسى شهداء القوات المسلحة والشرطة الذين ضحوا بدمائهم من أجل هذا الوطن، مؤكدًا أن جموع الشعب المصري تقف خلف قيادتها السياسية من أجل دحر الإرهاب من سيناء.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد ألقى كلمة صباح اليوم، بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، وقال خلالها: أتحدث إليكم اليوم، في الذكرى الأربعين لتحرير سيناء الحبيبة تلك البقعة الغالية من أرض الوطن التي يحمل لها المصريون جميعًا في قلوبهم تقديرًا لا ينقضي مع تقادم الزمن، وتعاقب الأجيال وينظرون إليها على أنها درة التاج المصري ومصدر فخر واعتزاز هذه الأمة باعتبارها الأرض الوحـيدة التـي تجلت عليها الـذات الإلهية وهي البقعة التي اختارها المولى - سبحانه وتعالى - لنزول أولى رسالاته السماوية فمكانتها الدينية والتاريخية لا ينازعها فيها أحد، وموقعها الجغرافي الفريد هو ما لفت إليها الأنظار، عبر العصور المختلفة فهي ملتقى قارات العالم القديم وحلقة الوصل بين الشرق والغرب.

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