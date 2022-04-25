برلماني مهنئا بعيد تحرير سيناء: ذكرى غالية تدعو للفخر والعزة

تقدم النائب أشرف أمين، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، القائد العام للقوات المسلحة، وكل ضباط وجنود القوات المسلحة وجميع المصريين بمناسبة العيد الـ 40 لتحرير سيناء، مؤكدا أن هذه الذكرى الغالية تدعو للفخر والعزة.

وأضاف أمين، في بيان له، اليوم، أن يوم الخامس والعشرين من أبريل سيظل ذكرى خالدة في وجدان كل مصري، يحتفل به كل عام ويتذكر بطولات وأمجاد وتضحيات القوات المسلحة للحفاظ على أرض الفيروز سيناء وتحريرها من العدو المحتل، مشيرا إلى أن هذا الاحتفال يُترجم على أرض الواقع كل عام بالمزيد من التنمية والتعمير وإقامة المشروعات القومية والتنموية بسيناء.

وتابع عضو مجلس النواب، أن القوات المسلحة المصرية سطرت ملحمة وطنية في حرب السادس من أكتوبر وحققت معجزة بكل المقاييس العسكرية، للدرجة التي دفعت العدو بقبول الأمر الواقع والخروج بأخر جندي إسرائيلي في 25 إبريل 1982، لتأتي الذكرى الأربعين لتحرير سيناء وتكون شاهدة كذلك على انتصارات المصريين بقيادتهم السياسية ورؤيتها الاستراتيجية الثاقبة في عبور التحديات وتحقيق الإنجازات.

واختتم النائب أشرف أمين بيانه، بالتأكيد على ضرورة استلهام روح النصر والعزم من ذكرى تحرير سيناء والعمل على مواصلة الإنجازات، مشيرا إلى أن القيادة السياسية الحالية عازمة على مواصلة التنمية بسيناء بعد نجاحها في مكافحة الإرهاب وتطهير المنطقة.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، كلمة إلى الشعب، اليوم الإثنين، بمناسبة ذكرى تحرير سيناء قال خلالها، إن يوم الخامس والعشرين من أبريل سيظل يوما خالدًا في ذاكرة أمتنا تجسدت فيه قوة الإرادة وصلابة العزيمة أكدتها أجيال أدركت قيمة الانتماء لوطنها فوهبت أنفسها للدفاع عن ترابه تلوح عاليًا برايات النصر في سماء العزة والكرامة الوطنية.

وأضاف أن الاحتفال بأعياد تحرير سيناء يأتي متزامنًا مع العديد من المناسبات الدينية والقومية حيث يتواكب مع مرور خمسين عامًا هجريًا، على انتصار العاشر من رمضان الذي مهد الطريق، لعودة هذه القطعة المباركة من أرض مصر كما يأتي متواكبًا كذلك مع عيد القيامة المجيد الذي يحتفل به الإخـوة المسيحيون وأني إذ أغتنم هذه المناسبة لأكرر لهم التهنئة باحتفالاتهم بأعيادهم ويأتي متواكبًا أيضًا مع قرب نهاية شهر رمضان المعظم، وحلول عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.