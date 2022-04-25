السيسى: الاحتفال بعيد تحرير سيناء تزامن مع العديد من المناسبات الدينية والقومية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الاحتفال بأعياد تحرير سيناء يأتي متزامنًا مع العديد من المناسبات الدينية والقومية، حيث يتواكب مع مرور 50 عامًا هجريًا، على انتصار العاشر من رمضان الذي مهد الطريق لعودة هذه القطعة المباركة من أرض مصر.

واستكمل الرئيس، خلال كلمته في الذكرى الـ40 لعيد تحرير سيناء: كما يأتي متواكبًا كذلك مع عيد القيامة المجيد الذي يحتفل به الأخوة المسيحيون، مهنئهم باحتفالاتهم بأعيادهم التي تتواكب مع قرب نهاية شهر رمضان المعظم، وحلول عيد الفطر المبارك.

وأضاف أنه في ظل أوضاع إقليمية ودولية بالغة التعقيد يأتي تعظيم قدرات القوى الشاملة للدولة على رأس أولويات الدولة المصرية التي استشرفت آفاق المستقبل برؤية عميقة للأحداث ونظرة ثاقبة للمتغيرات والتطورات الدولية.