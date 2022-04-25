الإثنين 25 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

البحر الأحمر: لجان لمتابعة الشواطئ بالقصير تزامنًا مع احتفالات شم النسيم

صورة من الحدث
صورة من الحدث

شكّلت الوحدة المحلية لمدينة القصير، اليوم الإثنين، لجانًا لمتابعة الشواطئ، وذلك تزامنًا مع بداية فصل الربيع ويوم شم النسيم، بالمرور على الشاطئ العام والشواطئ الشمالية والجنوبية، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية ومرفق الإسعاف وعدد من المنقذين بالقرى السياحية ومراكز الغوص بنطاق المدينة.

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وشدد اللواء أشرف البيه، رئيس مدينة القصير، على رفع درجة الاستعداد القصوى لتأمين المواطنين المترددين والوافدين على الشواطئ، موجهًا فرق العمل بالانتشار والتعامل الفوري حيال وجود أزمات، فضلًا عن توعية الجميع بالالتزام بالإرشادات التحذيرية المنتشرة بطول الشاطئ.

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وقال رئيس مدينة القصير في بياٍن له، إن هناك غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة، ومتصلة بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، موضحًا أن الوحدة المحلية تواصل جهودها من أجل تقديم الخدمات للمواطنين، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي بتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بتوفير كافة إجراءات التأمين والسلامة والحماية لمواطني المحافظة.

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البحر الاحمر غرفة عمليات رفع درجة الاستعداد شم النسيم رئيس مدينة إرشادات رفع درجة الاستعداد القصوى الشاطئ العام

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وائل لطفي

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