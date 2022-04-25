الإثنين 25 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الطائفة الإنجيلية تهنئ الرئيس والشعب المصرى بذكرى تحرير سيناء

اندريه زكي
اندريه زكي

بعث الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الأربعين لتحرير سيناء.

وقال زكي، في برقية التهنئة: "باسمي وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلى العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، يسعدني أن أبعث لكم والشعب المصري العظيم بخالص التهنئة بالذكرى الأربعين لتحرير سيناء الغالية، الأرض العزيزة على المصريين، والتي ارتوت بدماء أبطالنا البواسل من شهداء القوات المسلحة، للحفاظ على ترابها، وتحرير أرض المصريين كاملة".

كما أرسل أيضًا برقية تهنئة مماثلة للفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

هذا وأعربت الطائفة الإنجيلية بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكى، عن إدانتها لكافة أشكال التطرف والتعبير عن الكراهية، وترفض بكل وضوح الاعتداء على المقدسات والرموز الدينية".

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر: "نؤمن بأهمية السلام المجتمعي والعيش المشترك في مصر والعالم، ونقف بصلابة مع الدولة المصرية في موقفها ضد أي إساءة تمس مشاعر المصريين".

"نصلي في هذه الأيام المباركة من أجل أن يحل السلامَ والطمأنينة على المصريين وجميع شعوب العالم".

وقد أدانت الخارجية المصرية، قيام مجموعة من اليمينيين المتطرفين في السويد بالإساءة المُتعمدة للقرآن الكريم وما ترتب على ذلك من تأجيج لمشاعر المسلمين حول العالم خلال شهر رمضان الكريم.

 

أندريه زكي الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس اندريه زكي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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