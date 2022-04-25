بحضور قيادات الحزب.. «مصر الحديثة» يفتح مقرات جديدة بـ3 محافظات بالصعيد

افتتح حزب مصر الحديثة؛ خلال الفترة الأخيرة، عدة مقرات للحزب بالوجه القبلي وشملت محافظة أسوان والأقصر وسوهاج، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد دعبس رئيس الحزب.

وقام اللواء أحمد فهمي، الأمين العام للحزب، يرافقه العميد شريف سمير، نائب الأمين العام، بافتتاح عدد من المقارات الخاصة بحزب مصر الحديثة، وبحضور اللواء محمد عبد الجليل الأمين العام للحزب في محافظة أسوان، وبمرافقة اللواء أحمد أبوزيد الأمين العام للحزب في محافظة الأقصر، وبحضور اللواء إبراهيم الزيات أمين عام محافظة سوهاج بجانب النائب محمود الضبع عضو مجلس النواب لحزب مصر الحديثة ووكيل لجنة النقل والمواصلات.

وتزامن افتتاح المقرات مع انطلاق الدورة الرمضانية التي ينظمها الحزب في مقرات الحزب بمختلف المحافظات وبحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية والشخصيات العامة، ومنهم أمين مساعد وأمين التنظيم الدكتور عنتر عبدالعال ولطفى هريدى الأمين المساعد وأمينة المرأة حنان محسن وأمين الفلاحين حسن رجب، وأمين العمال أشرف فؤاد.

وتشمل خطة الحزب خلال الفترة المقبلة تحقيق أوسع انتشار بجميع المحافظات، حيث تعد المقار الرئيسية للحزب إنطلاقة قوية على أرض كل محافظة.

ومن جهته، قال الدكتور وليد دعبس، إنه يسعى في الوقت الراهن إلى التوسع في محافظات مصر المختلفة بمقرات جديدة، وذلك في إطار حرصه على التواصل مع المواطنين وتقديم خدمات مجتمعية وتفعيل المشاركة، ودمج الشباب في الحياة السياسية وإتاحة الفرصة للقيادات الشبابية والنسائية بالحزب لممارسة دور أكبر إيماناً بدورهم وتأثيرهم لخدمة المجتمع المصري.

وأضاف أن الحزب وهو يسعى إلى توسيع قاعدته الجماهيرية ينتقي بعناية "العضوية" لأننا نستهدف الراغبين فى المشاركة والقادرين على العطاء ويمتلكون قدرات سياسية مميزة ليكونوا إضافة حقيقية للحزب والعمل السياسي.

يذكر أن الحزب يعكف منذ فترة على إعداد كوادر شبابية ونسائية من مختلف المحافظات من خلال التوسع بالمقار الجديدة لتأهيلهم وإعدادهم وتقديمهم كوجوه بارزة فاعلة فى العمل الحزبي في ظل سياسة الدولة التي تفسح المجال للشباب الطامح لخدمة المجتمع المصري ودعم التنمية به.