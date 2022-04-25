الإثنين 25 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلماني: شهادة المؤسسات الدولية باستقرار الاقتصاد تؤكد أنه على الطريق الصحيح

النائب علاء حمدي
النائب علاء حمدي قريطم

قال النائب علاء حمدي قريطم، عضو مجلس النواب، إن تصنيف العديد من المؤسسات الاقتصادية الدولية، ومنها صندوق النقد الدولي ومؤسسة فيتش، لوضع الاقتصاد المصري، بأنه مستقر وذو نظرة مستقبلية، يؤكد إنه على الطريق الصحيح، وأن الإصلاحات التي تمت فيه جعلته قادرا على تلقي الصدمات والتعامل معها بمرونة، ومنها صدمة جائحة كورونا التي استمرت نحو عامين.

وأوضح قريطم في تصريحات صحفية له اليوم، أن مصر بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية والعربية المباشرة، والدولة جادة تماما وبتوجيهات الرئيس السيسي في توجيه مختلف سبل الدعم للمستثمرين.

txt

مصر في الصحف الدولية| تقرير فيتش حول الاقتصاد المصري واستضافة «كوب27» الأبرز


 

txt

صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في 2022

ولفت عضو مجلس النواب، إلى ما قاله رئيس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، حول حرص الحكومة على تقديم كل سبل الدعم الممكن للمستثمرين الجادين، وتذليل العقبات التي قد تواجههم في سبيل التوسع في استثماراتهم، أو الدخول إلى السوق المصرية. سواء في القطاع السياحي الذي يعتبر أولوية في هذا التوقيت أو غيره من القطاعات.

وكشف قريطم، عن أن الفترة الماضية شهدت تشريعات عدة لتسهيل التراخيص واستخراجها بكل سهولة، واقامة مجمعات صناعية وتقديم حوافز للتصدير، وكلها مؤشرات لاهتمام كبير وجدي من جانب الدولة لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية.

وفي وقت سابق أمس أكد كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولى، أن الاقتصاد المصري قادر على التعافي من تداعيات الأزمة العالمية الراهنة القاسية، وسيظل يقدم كل الدعم لمصر لاستكمال تجربته الناجحة معها فى الإصلاح الاقتصادي، وأنه يجرى حاليًا التواصل مع الفريق المصري للتنسيق حول البرنامج الجديد لمصر الذي يستهدف دعم الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.

وأشادت مدير عام صندوق النقد الدولي، خلال لقائها بالدكتور محمد معيط وزير المالية، بالتحرك المصرى السريع للتعامل مع تبعات ارتفاع أسعار الغذاء والمواد الأساسية والبترول وتكاليف النقل، والأزمة الروسية الأوكرانية التي أثرت بالسلب علي مئات الملايين من البشر في العديد من دول العالم، مثمنة  حزمة الحماية الاجتماعية التي اتخذتها مصر مؤخرًا لتخفيف تداعيات هذه الأزمة والآثار التضخمية العالمية، عن الطبقة المتوسطة والفئات الأكثر تضررًا وأعربت عن دعمها الكامل للاستمرار في توفير شبكات الحماية الاجتماعية اللازمة للفئات الأكثر تضررًا من الأزمات الحالية التي يواجهها العالم وتؤثر علي المواطنين في مصر.

رئيس الوزراء مؤشرات الاستثمار الاقتصاد المصرى صندوق النقد الدولي مؤسسات جائحة كورونا المؤسسات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتوجيهات الرئيس

مواد متعلقة

مصر في الصحف الدولية| تقرير فيتش حول الاقتصاد المصري واستضافة «كوب27» الأبرز

صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في 2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجوه رمضان «7»

الأكثر قراءة

حقيقة منع استكمال صلاة التراويح في أحد المساجد بحلوان

بعد وفاة أول حالة بالتهاب الكبد الغامض.. «الصحة» تكشف حقيقة علاقته بكورونا (فيديو)

بعد عودته للمستشفى.. آخر تطورات الحالة الصحية للفنان عبدالرحمن أبوزهرة

بملابس العيد.. أسماء ضحايا حادث طريق أبوتشت فى قنا

قيمة زكاة الفطر 2022 فى مصر والحد الأدنى لإخراجها للموسر والمُعسر

أبرزهم هاني رمزي وعبد العزيز مخيون.. ضيوف شرف تألقوا في دراما رمضان 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا مجدي عبدالغني

الاختيار.. أفضل قرار درامي

حسين دعسة

قبل التفكير بما سيكون عليه العالم: أحلام سعيدة مسيو ماكرون!

عبدالوهاب داود

إرهابيون وعلمانيون.. وبينهما «الأزهر» متفقٌ عليه

كريم فرغلى

التنمر على مذهب برامج المقالب

محمد المعتصم

«الاختيار».. إعادة الاعتبار لأبناء سيناء.. «لافى» و«العرجانى» على سبيل المثال

علي سعدة

سأظل أدافع بكل ما اوتيت من قوة عن الأزهر الشريف.. منارة الإسلام

د. منى حلمى

الكتابة والعاصمة العالمية للكتاب 2022

لواء.حمدى البطران

بريطانيا والإرهاب

صور

تصنيع كحك عيد الفطر 2022

المواطنون يقبلون على كحك عيد الفطر 2022

انطلاق موسم حصاد القمح فى المنوفية

محطة تل أبيب

المزيد

هل يقف حزب الله خلف إطلاق الصواريخ من لبنان على إسرائيل؟

ظهور مرض التهاب الكبد المجهول في إسرائيل

سفير مصر لدى تل أبيب يشارك فى «قداس كنيسة القيامة» (صور)