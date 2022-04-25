الإثنين 25 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بولندا: ارتفاع عدد اللاجئين من أوكرانيا إلى مليونين و944 ألفًا

جريدة الدستور

أعلنت سلطات حرس الحدود البولندي، اليوم، عن ارتفاع عدد اللاجئين الوافدين من أوكرانيا إلى مليونين و944 ألف لاجئ، وذلك منذ بداية العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا في فبراير الماضي.
وذكر "راديو بولندا" أن 9800 لاجئ من أوكرانيا دخلوا البلاد أمس الأحد مقارنة بأكثر من 15 ألفا يوم السبت، وذلك وفق إحصاءات حرس الحدود البولندي.
يشار إلى أن أغلب اللاجئين الفارين الذين وصلوا بولندا يحملون الجنسية الأوكرانية، ومن بينهم مواطنون ينتمون لعدة دول في آسيا وإفريقيا.

وارسو أوكرانيا اللاجئين من أوكرانيا بولندا

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