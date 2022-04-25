آخر أخبار العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا فى يومها الـ61

تدخل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الـ61، ويرصد «الدستور» في السطور التالية آخر أخبار الحرب الروسية الأوكرانية اليوم على المستوى الميداني، وأهم التحركات للأطراف في الأزمة على المستوى الدبلوماسي.

روسيا تطلب من أمريكا وقف توريد الأسلحة لأوكرانيا

أرسلت روسيا مذكرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لوقف توريد الأسلحة لكييف، عقب إعلان الإدارة الأمريكية عن توريد أسلحة بقيمة 800 مليون دولار إلى أوكرانيا.

ونقلت وكالة تاس الروسية اليوم الإثنين عن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، قوله تعقيبًا على ذلك:"إن إرسال أسلحة إلى كييف لا يساهم في إيجاد حل دبلوماسي وتسوية للأزمة".

وأضاف أنطونوف في مقابلة مع قناة "روسيا 24" التليفزيونية الروسية، أن هذا المبلغ ضخم، ويدفع نحو زيادة المخاطر وتفاقم الوضع على نحو أكبر.

واعتبر الدبلوماسي الروسي أن "المهمة، على حد تعبير أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي صراحة، هي منع روسيا من الوقوف على قدميها".

زيلينسكى يسلم بلينكن وأوستن خطة عمل لتعزيز العقوبات ضد روسيا

بحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المساعدة الدفاعية والدعم المالي والضمانات الأمنية لأوكرانيا، مع وزيري الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.

وأفادت الخدمة الصحفية لمكتب رئيس أوكرانيا، وفق ما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم الإثنين 25 أبريل، بأن زيلينسكي التقى كبار المسئولين الأمريكيين خلال زيارتهما أوكرانيا، وقدم الرئيس الأوكراني للجانب الأمريكي خطة عمل لتعزيز العقوبات ضد روسيا صاغها فريق من الخبراء الأوكرانيين والدوليين.

وأعرب زيلينسكي عن تقديره لمساعدة الولايات المتحدة غير المسبوقة لأوكرانيا، قائلًا: أود أن أشكر الرئيس الأمريكي جو بايدن شخصيًا بالنيابة عن الشعب الأوكراني بأسره على قيادته في دعم أوكرانيا وعلى موقفه الشخصي الواضح، وأشكر جميع الشعب الأمريكي بصفته وكذلك الكونجرس.

وأشار رئيس الدولة إلى أن الدعم الدفاعي البالغ 3.4 مليار دولار الذي قدمته بالفعل الولايات المتحدة هو أكبر مساهمة في تعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا، فقد أسهمت هذه المساعدة بالفعل في رفع القدرات الدفاعية الأوكرانية إلى مستوى جديد نوعيًا، وهو أمر مهم للغاية بالنسبة للقوات الأوكرانية التي تدافع عن الوطن على خط المواجهة.

وأولى الرئيس الأوكراني اهتمامًا خاصًا لسياسة العقوبات التي ينبغي تعزيزها بشكل أكبر لتصبح عنصرًا هامًا من عناصر التأثير على روسيا، قائلًا "نتفهم ما ينبغي أن تكون عليه الخطوات التالية على هذا المسار، ونعتمد على دعم شركائنا".

وأثناء مناقشة سبل زيادة الدعم المالي لأوكرانيا ومن أجل تعزيز الاقتصاد وإعمار البلاد، أشار رئيس أوكرانيا إلى أهمية توسيع الفرص أمام السلع الأوكرانية لدخول السوق الأمريكية، كما ناقش الطرفان عملية السلام وآفاق تعزيز التحالف المناهض للحرب.

وشدد زيلينسكي على أن أوكرانيا تعتبر الولايات المتحدة زعيمة الضامنين المستقبليين لأمن البلاد، وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن وصلا إلى أوكرانيا الأحد.

وشكر زيلينسكي نظيره الأمريكي جو بايدن على قيادته في دعم أوكرانيا، وكتب زيلينسكي في تغريدة عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، وفقًا لما أوردته وكالة أنباء يوكرنفورم الأوكرانية، اليوم الإثنين، "لقد مر شهران من المقاومة البطولية لأوكرانيا للتدخل الروسي.. الشعب الأوكراني موحد وقوي، وصداقة أوكرانيا والولايات المتحدة وشراكتهما أقوى من أي وقت مضى!".

الطيران الروسي يضرب 56 منشأة عسكرية أوكرانية بينها مستودعات وقود

أعلن المتحدث باسم الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، اليوم الإثنين 25 أبريل، عن قيام سلاح الجو الروسي بضرب 56 منشأة عسكرية أوكرانية خلال الـ24 الساعة الماضية، بما في ذلك مواقع قيادة ومستودعات تخزين الوقود.

وقال كوناشينكوف: "شن الطيران العملياتي التكتيكي التابع للقوات الجوية الروسية، غارات على 56 منشأة عسكرية لأوكرانيا من بينها: موقعان للقيادة و53 منطقة تمركز القوات والمعدات العسكرية للعدو، وكذلك مستودع وقود بالقرب من قرية نوفايا دميتروفكا، وتم القضاء على نحو 160 عنصرًا، فضلًا عن 23 وحدة من المركبات المدرعة".

وأضاف: "دمرت أسلحة بعيدة المدى عالية الدقة في الضواحي الشمالية لمدينة كريمنتشوك مرافق إنتاج وتكرير النفط، وكذلك مستودع تخزين المنتجات النفطية لتوفير الدعم للمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية".

وتابع: "خلال الليل أصابت صواريخ عالية الدقة أطلقت من الجو 6 منشآت عسكرية أوكرانية. بما في ذلك 3 مناطق لتمركز القوات العاملة والمعدات العسكرية، بالإضافة إلى 3 مستودعات للذخيرة في مقاطعتي بارفينكوفو ونوفايا دميتروفكا في منطقة خاركيف، وتم قتل أكثر من 240 عنصرًا، بالإضافة إلى 28 مركبة مدرعة وقطعة مدفعية وعربة".

وختم: "إجمالاً، ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير الآتي: 566 طائرة مسيرة و141 طائرة حربية و110 طائرات هليكوبتر و265 أنظمة صواريخ مضادة للطائرات و2526 دبابات ومركبات قتال مصفحة أخرى و283 بطارية صواريخ و1096 مدفعية ميدانية ومدافع هاون و2362 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة".

أوكرانيا: مقتل 215 طفلًا منذ بدء العملية العسكرية الروسية

أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني، اليوم الإثنين، عن ارتفاع ضحايا الهجمات الروسية من الأطفال في أوكرانيا إلى أكثر من 606 ما بين قتيل ومصاب منذ بدء العملية العسكرية الروسية، في 24 فبراير الماضي.

وذكرت الخدمة الصحفية لمكتب المدعي العام على موقع "تليجرام"، وأوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، أنه "بحلول صباح اليوم 25 أبريل 2022، يكون أكثر من 606 أطفال في أوكرانيا قد تضرروا نتيجة للعدوان المسلح الروسي، وعلى وجه الخصوص، قتل 215 طفلًا وأصيب 391".

وأشار البيان إلى أن «هذه الأرقام ليست نهائية، إذ يجري العمل في مناطق القتال الفعلي في الأراضي المحتلة والمحررة مؤقتًا، وسط مواصلة القوات الروسية شن أعمال عدائية نشطة».

القوات الروسية تستهدف مواقع أوكرانية بصواريخ إسكندر

نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر استهداف أنظمة صواريخ إسكندر التكتيكية لحظائر الطائرات التى تحتوى على معدات عسكرية وذخيرة أوكرانية خلال العملية العسكرية الخاصة لروسيا فى أوكرانيا .

وشددت الوزارة على أن القوات الروسية تواصل، خلال عمليتها العسكرية الخاصة، توجيه ضربات دقيقة على مواقع عسكرية أوكرانية رئيسية، وفقًا لوكالة تاس الروسية.

وأضافت الوزارة "أنه وفقًا لبيانات الاستطلاع، تركزت الأسلحة والمعدات العسكرية والذخيرة الأوكرانية على أراضي المستودعات في حظائر إمدادات القوات، وتم تجميع المعدات والأسلحة العسكرية في منطقة المستودع لتسليمها لاحقًا إلى المجموعات القتالية الأوكرانية".

وأضافت أنه بعد الانتهاء من عمليات الإطلاق القتالية ضد الأهداف المحددة، غادرت منصات الإطلاق الملاجئ بأقصى سرعة وغيرت مواقع الإطلاق لتوجيه ضربات على أهداف جديدة.

وصول عدد اللاجئين لمليون شخص

ومن ناحية أخرى أعلن مصدر في هيئة الأمن الروسي، عن أن عدد اللاجئين، الذين وصلوا إلى الأراضي الروسية من أوكرانيا و"دونباس"، يقترب من مليون شخص.

ونقلت وكالة أنباء"تاس" الروسية اليوم الإثنين، عن المصدر، قوله: "وفق المعلومات الموجودة صباح اليوم الإثنين، وصل أكثر من 974 ألف شخص إلى روسيا من أوكرانيا ودونباس".

وكانت الأمم المتحدة أعلنت منذ أكثر من أسبوع، عن أن أكثر من 4.7 مليون أوكراني فروا من بلادهم خلال 50 يومًا منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة هناك.