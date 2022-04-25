الإثنين 25 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق: السجن 15 عامًا لداعشى شغل منصبًا مهمًا فى صلاح الدين

جريدة الدستور

أعلن الحشد الشعبي في العراق، اليوم الإثنين، عن صدور حكم بالسجن 15 سنة لمدانٍ بالانتماء لتنظيم داعش الإرهابي، شغل منصبًا مهمًا في قاطع صلاح الدين.

وذكرت المديرية العامة للأمن والانضباط (هيئة التحقيقات والأمن الوقائي) التابعة إلى هيئة الحشد الشعبي، في بيانٍ، أنه تم صدور حكم بالسجن 15 سنة لمدانٍ بالانتماء لتنظيم داعش الإجرامي، وفقًا لما ذكرته وكالة "بغداد اليوم" العراقية.

وأضاف البيان: "جاء ذلك بعد اعتقاله في وقتٍ سابق في عملية خاصة قامت بها الدائرة التحقيقية في العاصمة بغداد، وينتمي المدان إلى تنظيم داعش الإرهابي وشغل منصبًا مهمًا ضمن قاطع صلاح الدين بصفة عسكري".

وأعلن الأمن العراقي، أمس الأحد، عن اعتقال 7 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في محافظة صلاح الدين شمال العاصمة بغداد. 

وقال جهاز الأمن الوطني، في بيانٍ صحفي، إن قواته تمكنت من اعتقال 7 إرهابيين مطلوبين وفق أحكام قانون الإرهاب في محافظة صلاح الدين، عقب تفتيش أماكن تجمعهم.

العراق حكم داعش منصبا مدان الانتماء

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجوه رمضان «7»

الأكثر قراءة

بعد وفاة أول حالة بالتهاب الكبد الغامض.. «الصحة» تكشف حقيقة علاقته بكورونا (فيديو)

بملابس العيد.. أسماء ضحايا حادث طريق أبوتشت فى قنا

أول رد من المريخ السودانى على أزمة التسريبات: الأهلى بطل أفريقيا ولا يصدق ما يقال عنه

قيمة زكاة الفطر 2022 فى مصر والحد الأدنى لإخراجها للموسر والمُعسر

نشاط الوزارات| الحكومة تيسر التمويل العقاري و1.5 مليار جنيه لتنمية سيناء

مصر فى طليعة الدول التى تشق طريقًا نحو التعافى الحقيقى للسياحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قبل التفكير بما سيكون عليه العالم: أحلام سعيدة مسيو ماكرون!

عبدالوهاب داود

إرهابيون وعلمانيون.. وبينهما «الأزهر» متفقٌ عليه

كريم فرغلى

التنمر على مذهب برامج المقالب

محمد المعتصم

«الاختيار».. إعادة الاعتبار لأبناء سيناء.. «لافى» و«العرجانى» على سبيل المثال

علي سعدة

سأظل أدافع بكل ما اوتيت من قوة عن الأزهر الشريف.. منارة الإسلام

د. منى حلمى

الكتابة والعاصمة العالمية للكتاب 2022

لواء.حمدى البطران

بريطانيا والإرهاب

رشا عبدالمنعم

المسرح المدرسى.. ضرورة تربوية لا رفاهية

صور

تصنيع كحك عيد الفطر 2022

المواطنون يقبلون على كحك عيد الفطر 2022

انطلاق موسم حصاد القمح فى المنوفية

محطة تل أبيب

المزيد

ظهور مرض التهاب الكبد المجهول في إسرائيل

سفير مصر لدى تل أبيب يشارك فى «قداس كنيسة القيامة» (صور)

الأردن يدين تقييد إسرائيل الوصول إلى كنيسة القيامة