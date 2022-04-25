العراق: السجن 15 عامًا لداعشى شغل منصبًا مهمًا فى صلاح الدين

أعلن الحشد الشعبي في العراق، اليوم الإثنين، عن صدور حكم بالسجن 15 سنة لمدانٍ بالانتماء لتنظيم داعش الإرهابي، شغل منصبًا مهمًا في قاطع صلاح الدين.

وذكرت المديرية العامة للأمن والانضباط (هيئة التحقيقات والأمن الوقائي) التابعة إلى هيئة الحشد الشعبي، في بيانٍ، أنه تم صدور حكم بالسجن 15 سنة لمدانٍ بالانتماء لتنظيم داعش الإجرامي، وفقًا لما ذكرته وكالة "بغداد اليوم" العراقية.

وأضاف البيان: "جاء ذلك بعد اعتقاله في وقتٍ سابق في عملية خاصة قامت بها الدائرة التحقيقية في العاصمة بغداد، وينتمي المدان إلى تنظيم داعش الإرهابي وشغل منصبًا مهمًا ضمن قاطع صلاح الدين بصفة عسكري".

وأعلن الأمن العراقي، أمس الأحد، عن اعتقال 7 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في محافظة صلاح الدين شمال العاصمة بغداد.

وقال جهاز الأمن الوطني، في بيانٍ صحفي، إن قواته تمكنت من اعتقال 7 إرهابيين مطلوبين وفق أحكام قانون الإرهاب في محافظة صلاح الدين، عقب تفتيش أماكن تجمعهم.