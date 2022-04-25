طونى خليفة: برامج رامز جلال مفبركة

على مدار 28 عامًا كانت طلته تخطف الأنظار، الإعلامي اللبناني طوني خليفة وصفه الجمهور بالمثقف، والمحاور الذكي لضيوفه، وصف نفسه أثناء ظهوره في برنامج "العرافة" بأنه رقم صعب في الإعلام العربي، بالإضافة إلى أن هدف أي إعلامي زميل كان مرتبط بجلوسه في المنزل.

ولفت الإعلامي طوني خليفة النظر إليه بظهوره بشكل غريب غير الذي اعتاد جمهوره عليه في الظهور، أثناء لقاءه في برنامج "العرافة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة عبر فضائية "المحور"، فظهر هذه المرة بالذقن طويلة بعض الشئ، مرتديًا نظارة طبية، وهو الأمر الذي لم يألفه جمهوره عليه طوّال الوقت.

وتصدر الإعلامي طوني خليفة التريند، ومحركات البحث الإلكتروني بسبب حديثه عن برنامج الفنان رامز جلال الخاص بالمقالب، للإيقاع بالنجوم: "بعد تلك الأزمة التي حدثت معي تحدثت في فيديو واتصلت بعدد من الفنانين اللذين كانوا سيقعون بنفس فخ المشاركة ببرنامج نيشان وأخبرتهم بأنها مقالب لرامز جلال وتفاجئت بالرغم من ذلك ظهورهم في البرنامج وعلمت أنهم طلبوا زيادة أجرهم بعد علمهم بالمقلب".

ولد في بلدة عمشيت في قضاء جبيل، وبدأ حياته كلاعب كرة طائرة، قام بعدها بعمل أول برنامج رياضي له على إذاعة بيبلوس، انتقل بعد ذلك إلى إذاعة لبنان الحر.

وفي عام 1992 انتقل إلى قناة lbci مع فريق إذاعة لبنان الحر بهدف تغطية الانتخابات النيابية، ولكنه بقي في المحطة ولم يتركها وبقي يتنقل فيها من مراسل أخباري إلى مذيع نشرة أخبار، و في سنة 1997 بدأ بتقديم برامج المسابقات والبرامج الفنية.

وقام بتقديم برنامج حمل اسم (طوني خليفة 1544) والذي استمر بتقديمه حتى عام 2015، وفي عام 2016 عاد إلى قناة الجديد وقدم برنامج (وحش الشاشة)، بالإضافة إلى ذلك فقد عمل كمذيع برامج في العديد من الفضائيات العربية، وكانت قناة القاهرة والناس من أكثر القنوات التي عمل بها برامج سواء في رمضان أو بعد رمضان، كما قدم برامج في تلفزيون دبي وقناة إنفينيتي وقناة الآن.