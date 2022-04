الاختيار 3 الحلقة 23.. اجتماع خاص بين مرسي والسيسي والعصار يكشف التحديات أمام الدولة ويخفيها الإخوان

سلطت الحلقة ٢٣ من مسلسل الاختيار ٣ الضوء على تفاصيل اجتماع الرئيس المعزول محمد مرسي (يجسد دوره الفنان صبري فواز) والفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع- آنذاك- (يجسد دوره الفنان ياسر جلال)، واللواء محمد العصار، مساعد وزير الدفاع لشئون التسليح- آنذاك-.

وقال السيسي في بداية الاجتماع: “فخامة الرئيس اسمح لي اتكلم معاك بصراحة تقديرات الموقف اللي ببعتها لحضرتك مع سيادة اللواء العصار واللي بيستلمها مدير مكتب حضرتك الدكتور أحمد عبدالعاطي الهدف منها هو وضع صورة واضحة وصادقة وأمينة لكل الأوضاع من غير تجميل أو تزايد، ورد عليه مرسي مستنكرًا: تقدير موقف فيها تقديرات الموقف دي”.

وهنا رد اللواء العصار قائلا إن حجم التحديات ضخم جدا وعلى رأسها التحدي الاقتصادي ودا بيتطلب دعم من الأخوة الأشقاء بأرقام كبيرة من ٥٠ إلى ٧٠ مليار جنيه ودا نتيجة حالة الفوضى والثورة لأكثر من سنة ونص إلى جانب هشاشة الاتصال عشان كدا لابد من حشد جهود كل القوى لمواجهة التحديات دي مش التصادم مع مؤسسات الدولة، كمان لازم تبقى استراتيجية الدولة هي عدم التدخل ومحاولة إحياء وتصدير الثورة في بلادهم أو تقديم أي دعم أو تعزيز وتخريب زعزعة استقرار البلاد.

ورد مرسي قائلا: “وأيه المقترحات يا سيادة الفريق هنا أجاب السيسي: التصالح مع كل القوى الوطنية يافندم وتكوين لجنة لمعالجة التحديات دي وكمان الحفاظ على مؤسسات الدولة وعدم السماح بالتدخل في شؤونها وخصوصا من مكتب الإرشاد لازم المسؤولية هي مسؤولية الرئاسة فقط”.

واستكمل السيسي: “طب انا عارف ان الكلام اللي بقوله ضد فكر وعقيدة الإخوان والتنظيم الدولي بس لازم نشوف ف حل للموضوع دا، وكمان يكون في دعم لقدرة الأجهزة الأمنية لمواجهة الفكر الهدام المتطرف والاستمرار في متابعة دا وتكوين قواعد بيانات لكل الفصائل اللي بتتبنى الفكر دا وأهم حاجة هي المصارحة المستمرة للرأي العام والتعامل مع الرأي العام على أنه كتلة واحدة”.

وتابع: فخامة الرئيس اسمح لي اقول لحضرتك أن حجم التحديات ضخم جدا مخيف والجماعة مش هتقدر تتعامل معاه واسمح لي افكر حضرتك لما كنت بقول إن حالة التظاهر اللي استمرت أكثر من سنة ونص جابت اللي فضل من البلد على الأرض دا غير تراجع الاحتياطي في البنك المركزي لأقل حجم في تاريخه".

يواصل مسلسل «الاختيار 3» كشف حقائق مهمة في فترة قاسية عاشها المصريون تحت حكم جماعة الإخوان الإرهابية تحت قيادة محمد مرسي.

«الاختيار 3» يوثق هذه المرحلة بسلسلة من مقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية المسربة، والتي تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة 30 يونيو 2013.

ورصدت الحلقة السابقة من مسلسل الاختيار 3 اتساع رقعة استمارات تمرد في ربوع مصر رفضا لحكم الإخوان ومطالبة برحيل محمد مرسي.

وشهدت الحلقة 22 من المسلسل إذاعة تسريب جديد يظهر فيه نائب مرشد الجماعة الإرهابية خيرت الشاطر بحضور القيادي الإخواني محمد مرسي، وهو يهاج القضاء المصري.

ويقول خيرت الشاطر في الفيديو: «جيلي أنا والناس اللي تعاملت مع عبدالمجيد محمود في تاريخه الطويل كله، أو مع عادل عبدالسلام جمعة كقاضي، كلنا لا نثق في هؤلاء الناس ولا بنسبة واحد في المليون».

أسماء أبطال مسلسل الاختيار 3 حسب الظهور:

ياسر جلال: الفريق عبدالفتاح السيسي

صبري فواز: الرئيس المعزول محمد مرسي

كريم عبدالعزيز: زكريا يونس ضابط الأمن الوطني

أحمد عز: مروان العدوي ضابط مخابرات

أحمد السقا: مصطفى خليفة ضابط مخابرات حربية

خالد الصاوي: خيرت الشاطر

عبدالعزيز مخيون: محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية

بيومي فؤاد: سعد الكتاتني

