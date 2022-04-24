المغرب يسجل 30 إصابة بكورونا وصفر وفيات

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأحد، تسجيل 30 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا "كوفيد 19"، خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما لم تسجل أي وفيات جراء الفيروس.

وأفادت الوزارة المغربية في نشرتها اليومية الخاصة بالوضعيّة الوبائية في المملكة بارتفاع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 1.164.700 حالة، فيما ثبت إجمالي الوفيات جراء الوباء عند 16.065 وفاة.

وأشارت الصحة المغربية إلى أنه تم التأكد من 71 حالة شفاء إضافية؛ ليصل التعافي إلى 1.148.225.

ونوهت إلى أن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 7045 من الفحوصات الجديدة، قد بلغ 11.427.827 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من سنة 2020.

هذا، وكان حتى يوم الجمعة الماضي، تلقى في المملكة المغربية 6232108 أشخاص، الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح ضد فيروس كورونا.

ووفقا لبيان وزارة الصحة حينها، فأن عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا 2482301 شخص حتى اليوم. وأن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد بلغ 23280079 شخصا حتى اليوم.

وأضاف البيان أن 614 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأن 1004 أشخاص تلقوا الجرعة الثانية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وكان المغرب قد تسلم أكثر من67 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد الفيروس.

وسجلت إصابات فيروس كورونا حول العالم، 509 ملايين و179 آلاف و352 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 6 ملايين و242 ألف و206 حالة وفاة، واقتربت حالات الشفاء من تسجيل 462 مليون حالة، وسجلت حالات التعافي 461 مليونا و616 ألفا و276 حالة.