الأحد 24 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أستاذ جامعي عن مسابقة إنتاج أفلام لنبذ الإرهاب: تساعد الطلاب على التصدي للفكر المتطرف

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي

أعلن المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي،  إطلاق مسابقة بين طلاب الجامعات حول أفضل فيلم قصير وأغنية وبوستر وأوبريت ومبادرة ذاتية وبحث في مجال نشر الفكر المُعتدل ونبذ التطرف والإرهاب، كما وافق المجلس على تشكيل لجنة من عدد من نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب لتحكيم المسابقة، لاختيار أفضل الأعمال وتكريم الطلاب الفائزين. 

وفي ذات السياق، علق الدكتور محمد قاسم أستاذ بجامعة عين شمس، المسابقة قائلا: “فكرة جيدة لتخريج جيل جديد في مجال الفن قادر على خلق محتوى يفيد المجتمع والمشاهد والقارئ والمستمع”، مشيراً إلى أن في وقتنا هذا ظهرت الكثير من النماذج في الوسط الفني والغنائي بشكل لا يليق مع مجتمعنا .

وأضاف قاسم في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن صنع فكرة عن التطرف والإرهاب من طلاب الجامعات يكرس في فكرهم مدى خطورة الإرهاب ويحثهم عن الابتعاد عن المتطرفين والإرهابيين أو أي شئ يميل إلى ذلك .

امتحانات تنمية وزارة الصحة الدستور مجتمع فيلم الجامعات الوسط

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجوه رمضان «7»

الأكثر قراءة

ماركو أسينسيو لـ«الدستور »: صلاح من أفضل لاعبى العالم.. وفوجئت بعدم تأهل مصر إلى المونديال

أسماء المفرج عنهم بـ«عفو رئاسي»

قيمة زكاة الفطر 2022 فى مصر والحد الأدنى لإخراجها للموسر والمُعسر

الحكومة تحظر نقل القمح بين المحافظات وتتوعد بعقوبات رادعة

الرئيس السيسى يؤكد تطلع مصر لتعزيز التعاون بين مصر والأردن والإمارات

«مياه سوهاج» تكشف تفاصيل حادث انفجار أسطوانة كلور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

إرهابيون وعلمانيون.. وبينهما «الأزهر» متفقٌ عليه

كريم فرغلى

التنمر على مذهب برامج المقالب

محمد المعتصم

«الاختيار».. إعادة الاعتبار لأبناء سيناء.. «لافى» و«العرجانى» على سبيل المثال

علي سعدة

سأظل أدافع بكل ما اوتيت من قوة عن الأزهر الشريف.. منارة الإسلام

د. منى حلمى

الكتابة والعاصمة العالمية للكتاب 2022

لواء.حمدى البطران

بريطانيا والإرهاب

رشا عبدالمنعم

المسرح المدرسى.. ضرورة تربوية لا رفاهية

القس. رفعت فكرى

بهجة العيد فى بورسعيد

صور

مباراة الأهلى والرجاء

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

محطة تل أبيب

المزيد

ظهور مرض التهاب الكبد المجهول في إسرائيل

سفير مصر لدى تل أبيب يشارك فى «قداس كنيسة القيامة» (صور)

الأردن يدين تقييد إسرائيل الوصول إلى كنيسة القيامة