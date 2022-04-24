أستاذ جامعي عن مسابقة إنتاج أفلام لنبذ الإرهاب: تساعد الطلاب على التصدي للفكر المتطرف

أعلن المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إطلاق مسابقة بين طلاب الجامعات حول أفضل فيلم قصير وأغنية وبوستر وأوبريت ومبادرة ذاتية وبحث في مجال نشر الفكر المُعتدل ونبذ التطرف والإرهاب، كما وافق المجلس على تشكيل لجنة من عدد من نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب لتحكيم المسابقة، لاختيار أفضل الأعمال وتكريم الطلاب الفائزين.

وفي ذات السياق، علق الدكتور محمد قاسم أستاذ بجامعة عين شمس، المسابقة قائلا: “فكرة جيدة لتخريج جيل جديد في مجال الفن قادر على خلق محتوى يفيد المجتمع والمشاهد والقارئ والمستمع”، مشيراً إلى أن في وقتنا هذا ظهرت الكثير من النماذج في الوسط الفني والغنائي بشكل لا يليق مع مجتمعنا .

وأضاف قاسم في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن صنع فكرة عن التطرف والإرهاب من طلاب الجامعات يكرس في فكرهم مدى خطورة الإرهاب ويحثهم عن الابتعاد عن المتطرفين والإرهابيين أو أي شئ يميل إلى ذلك .