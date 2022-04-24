شم النسيم والفراعنة.. تعرف على تاريخه وبداية ظهوره

"شم النسيم"، مناسبة يستقبلها المصريين في أشهر الربيع، ويحتفل بها الجميع بالتزامن مع قدوم فصل الصيف، وتعتبر هذه المناسبة من أقدم المناسبات المصرية.

ونقدم لكم من خلال هذه السطور أبرز المعلومات عن احتفالية شم النسيم:

منذ أكثر من 3000 عام ويحتقل المصريين بشم النسيم، فيرجع تاريخ هذه العطلة إلى المصريين القدماء، وتعني كلمة شم النسيم "تجديد الحياة" وارتبط الاسم باتقويم الزراعي المصري، حيث إنها تشير إلى الحياة الجديدة التي تزدهر خلال فصل الربيع، وهناك أيضًا اعتقاد مصري قديم بأن هذا اليوم يمثل بداية خلق العالم.

طقوس شم النسيم:

هناك عدة طقوس مختلفة يحرص الجميع على تأديتها في احتفالية الربيع بشم النسيم، فهو عيد لتوثيق الصلة في وجدان المصريين القدماء ببداية الخلق؛ وذلك لأن لديهم معتقدات دينية ونظريات يفسرون من خلالها كيف نشأ الكون وارتباطه بالتجديد والإزدهار.

ويتناول المصريين خلال يوم شم النسيم "الفسيخ"، وهو نوع من أسماك البوري المملحة المجففة المتخمرة، بالإضافة إلى تلوين البيض المسلوق ضمن عادات الاحتفال المختلفة منذ قديم الأزل.

وسبب تناول البيض هو اعتقاد أن الكون بأكمله انبثق من بيضة كبيرة، لذلك يحرص الجميع على تناول البيض في شم النسيم، ويرجع تلوين البيض ضمن طقوس الإحتفالات الشعبية والرسمية؛ وكان يحتفل القدماء المصريين به بداية من الفرعون والوزراء والعظماء ويخرج الناس أفواجا وجماعات إلى الحدائق والمتنزهات والحقول للتريض.

إجازة شم النسيم كل عام:

يعد شم النسيم من العطل الرسمية المصرية التي يحتفل بها الجميع في فصل الربيع من كل عام، ويتزامن قدومه مع عيد الفصح تبعًا للكنيسة الأرثوذكسية الشرقية، وفقًا لحساب الكنيسة القبطية، ويختلف معاده مع تغير الأيام بحسب عدد الأيام التي تختلف من عام لآخر.