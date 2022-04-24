الأحد 24 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فرنسا: 63.23% نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية

لوبان وماكرون
لوبان وماكرون

قالت وزارة الداخلية الفرنسية، اليوم الأحد، إن نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية بلغت 63.23% حتى الساعة الخامسة، مشيرة إلى أن نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية الفرنسية أقل بنقطتين من الانتخابات السابقة عام 2017.

وتوجه الناخبون الفرنسيون للإدلاء بأصواتهم في مراكز الاقتراع في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الفرنسية ليختاروا بين منح المرشح الوسطي إيمانويل ماكرون خمس سنوات أخرى على سدّة الرئاسة، أو إعطاء مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان الفرصة لتحلّ مكانه، للمرة الأولى في تاريخ البلاد.

وتواجه المرشحة اليمينية مارين لوبان معركة صعبة، وقد منحت استطلاعات الرأي خصمها اتقدماً بفارق 10 نقاط في سباق الرئاسة، ويحتاج كلّ منهما إلى جذب أصوات الناخبين الذين صوتوا للمرشحين الآخرين في الجولة الأولى.

وحصد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ما يقرب من 9.9 مليون صوت من إجمالي أصوات الناخبين في الجولة الأولي، بواقع 27.8% متفوقاً علي منافسته، زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان، التي حصلت على 8.1 مليون صوت، بواقع 23.1% من الأصوات.

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وائل لطفي

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