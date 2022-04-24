اشتباكات بين القوات العراقية وداعش قرب منفذ طريبل

أعلن مصدر أمني عراقي اندلاع اشتباكات عنيفة بين القوات الأمنية العراقية وعناصر تنظيم (داعش) الإرهابي قرب منفذ طريبل بمحافظة الأنبار.

وقال المصدر وفقا لما أوردته قناة (السومرية) الإخبارية، اليوم الأحد "إن اشتباكات عنيفة خاضتها القوات الأمنية العراقية ضد تنظيم (داعش) قرب منفذ طريبل بمحافظة الأنبار"، موضحا أنه تم قطع الطريق السريع بالقرب من مفرق الوليد غرب قضاء الرطبة الحدودي مع الأردن نتيجة زرع عبوات ناسفة في الطريق من قبل عصابات التنظيم.

ومن ناحية أخري، أعلن مصدر أمني مقتل قائد اللواء 14 بالحشد الشعبي العراقي إثر انفجار عبوة ناسفة في صحراء غرب محافظة الأنبار، موضحا أن عبوة ناسفة انفجرت خلال أداء عمليات (الإرادة الصلبة الثانية) ضمن قاطع عمليات الأنبار، ما تسبب بمقتل قائد اللواء.

وكانت خلية الإعلام الأمني بالعراق قد أعلنت أمس انطلاق المرحلة الثانية من العملية الأمنية (الإرادة الصلبة)، وذلك بإسناد من طيران الجيش بمناطق غربي البلاد، وبمشاركة قطاعات أمنية مختلفة.