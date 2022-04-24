تفاصيل الحلقة 23 من مسلسل المشوار لمحمد رمضان ودينا الشربينى

يشهد مسلسل المشوار الحلقة 23 اليوم استكمال محاولة "دينا الشربيني" مصالحة "أحمد صفوت" على صديقتها "ندى موسى"، ولكنها تصاب بحالة ذهول ولا تعلم ماذا تفعل بعدما تفاجأت به يحاول التحرش بها.

تفاصيل أحداث مسلسل المشوار الحلقة 23

وصرخت في وجهه وتشاجرت معه وضربته، وهددته بإخبار "محمد رمضان" في الوقت الذي كان فيه ابنها رحيم "محمد العزازي" يهاتفه ويخبره بما يحدث.

وشهدت الحلقة السابقة مقابلة ورد ابن شقيقتها آدم، والذي أخبرها بأن​ عليها أن تسلّم الآثار إلى وجيه وكاميليا في مقابل 2 مليون جنيه، ولتجيبه بأن ماهر لن يوافق على هذا العرض، وأنه قد وجد مشتريا واقترب من بيع القطع التي معه، ولكن مع إصرار آدم على إقناع ورد، أخبرته في النهاية بأنها ستحاول على ماهر من أجل مصلحة رحيم.

موعد عرض مسلسل المشوار الحلقة 23

ويُعرض مسلسل المشوار الحلقة 23 على قناة​ dmc​ في تمام الساعة 8:10 مساءً، والإعادة الساعة 2 ظهرًا و1:45 صباحًا، وعلى قناة​ dmc​ دراما في تمام الساعة 11:15 مساءً، والإعادة الساعة 4:30 صباحًا و10:30 صباحًا، وبجانب دينا الشربيني يشارك في بطولته النجوم محمد رمضان، بيومي فؤاد، أحمد كمال، أحمد مجدي، المسلسل من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.

ومؤخرًا قدمت دينا الشربيني أولى تجاربها المسرحية بموسم الرياض بمسرحية أحفاد ريّا وسكينة، وقد حققت المسرحية نجاحًا كبيرًا، وحظت بعروض كاملة العدد، كما قامت ببطولة مسلسل الزيارة، والذي احتل تريند شاهد​ VIP​ طوال فترة عرضه، ونافست مؤخرًا بفيلم حامل اللقب في شباك التذاكر المصري، وتستعد لإطلاق فيلم الرعب يوم 13، والذي يعتبر أول فيلم مصري يُعرض بتقنية 3D.

يذكر أن دينا الشربيني حققت نجاحًا جماهيريًا واسعًا بمسلسلاتها الرمضانية.