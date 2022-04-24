الأحد 24 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواطنين بالإكراه بمصر القديمة

ارشيفية
ارشيفية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس تشكيل عصابى تخصص في سرقة المواطنين عن طريق الإكراه، وحيازة أسلحة نارية بمصر القديمة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

بداية الواقعة كانت أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة؛ لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، فتناهى إلى سمعهم صوت استغاثة من الأهالي حال قيامهم بالعدو خلف دراجة نارية "توك توك"، حيث تمكنت القوات من ضبط مستقليها «4 أشخاص وبحوزتهم 3 أسلحة بيضاء» حال استقلالهم الدراجة النارية المشار إليها قيادة أحدهم، وباستبيان الأمر والتقابل مع المجني عليه "مصاب بكدمات متفرقة بالجسم»، وبسؤاله أقر بأنه حال سيره بالمنطقة محل الضبط فوجئ بقيام المتهمين باستيقافه ومحاولة الاستيلاء على هاتفه المحمول كرهاً عنه تحت تهديد الأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزتهم، وأثناء مقاومته لهم تعدوا عليه بالضرب محدثين ما به من إصابات، وقاموا بالاستيلاء على هاتفه المحمول ولاذوا بالفرار، إلا أنه استغاث بالأهالي وأمكن ضبطهم على النحو المشار إليه.

وبمواجهة المتهمين بما جاء بأقوال المجني عليه أيدوها، واعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.

قاضي المعارضات حبس تشكيل عصابي سرقة المواطنين مصر القديمة

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وائل لطفي

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