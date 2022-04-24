مسئولة أوروبية: الهند و«بروكسل» تربطهما قواسم مشتركة

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن هناك الكثير من القواسم المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والهند، خاصة في مجال الطاقة الخضراء، بما فيها الطاقة الشمسية.

وأعربت رئيسة المفوضية الأوروبية - في معرض تصريحات في مستهل زيارتها للهند، والتي بدأتها اليوم الأحد، وتستغرق يومين - عن تقديرها لجهود الهند في مجال الطاقة المتجددة، وقالت: "إننا نشترك مع الهند في الرأي فيما يتعلق بأهمية السعي لاستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتوليد الطاقة بالقوى المائية وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة لأنها تشكل مكونات النجاح للاقتصاد وتحسين الأحوال المعيشية للسكان، بالإضافة إلى حماية المناخ".

وأضافت: "هناك قواسم مشتركة بيننا أيضًا في مجال الابتكار، وإنني مقتنعة بأن عالمنا سيتخذ القرار الصائب بتخفيض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري عن طريق تكريس الجهود لاستخدام الطاقة النظيفة والتكنولوجيات المبتكرة التي سيتزايد الطلب عليها بدرجة كبيرة للغاية".

من جهتها، رحبت وزارة الشئون الخارجية الهندية بزيارة رئيسة المفوضية الأوروبية للهند، والتي ستلتقي خلالها مع الرئيس الهندي رام ناث كوفيند، وستجري محادثات مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي، ومسئولين هنود بشأن المسائل المتعلقة بالأمن والدفاع والتعاون في منطقة (الإندو باسيفيك) وسبل مواجهة ظاهرة التغير المناخي.