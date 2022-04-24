الأحد 24 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

8 أيام متتالية.. موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2022 للبنوك والقطاع المصرفي

البنك المركزى المصري
البنك المركزى المصري

أيام قليلة تفصلنا عن بداية شهر شوال، والاحتفال بعيد الفطر المبارك، وفيه يحتفل المسلمون  بإتمام عبادة الصيام في شهر رمضان الكريم، وعمل الكعك والمخبوزات المختلفة وارتداء الملابس الجديدة، وبدأ الناس يبحثون عن مواعيد الإجازة الخاصة بعيد الفطر المبارك للعاملين في القطاع المصرفي وقطاع البنوك رغبة منهم في إنهاء كافة تعاملاتهم البنكية قبل إجازة عيد الفطر المبارك لعام 2022.

موعد إجازة عيد الفطر 2022 للعاملين في البنوك

ويستعرض موقع الدستور في التقرير التالي موعد اجازة عيد الفطر المبارك لعام 2022 للعاملين في القطاع المصرفي وقطاع البنوك.

وفي وقت سابق كان البنك المركزي المصري قد أعلن في بيان له أن إجازة عيد الفطر 2022 للبنوك والعاملين في القطاع المصرفي المصري وقطاع البنوك هي 8 أيام تبدأ من يوم الجمعة القادمة الموافق 29 أبريل 2022 وتستمر حتى يوم السبت الموافق 7 مايو 2022 وتشمل الإجازة على عطلات أسبوعية وإجازة عيد العمال وإجازة عيد الفطر المبارك بحيث يكون:

  • يوم الجمعة الموافق  29 أبريل 2022 عطلة رسمية.
  • ويوم السبت الموافق 30 أبريل 2022 عطلة رسمية.
  • ويوم الأحد الموافق 1 مايو 2022 إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال.
  • ويوم الاثنين الموافق 2 مايو 2022 اجازة اول ايام عيد الفطر المبارك.
  • ويوم الثلاثاء الموافق 3 مايو 2022 ثاني ايام عيد الفطر المبارك.
  • ويوم الأربعاء الموافق 4 مايو 2022 ثالث أيام عيد الفطر المبارك.
  • ويليهم يوم الجمعة الموافق 6 مايو 2022 ويوم السبت الموافق 7 مايو 2022.

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وذلك دون إخلال بمصالح المواطنين حيث يمكنهم استخدام الانترنت البنكي وماكينات الصرف الآلي للبنوك في قضاء التعاملات المالية البنكية، على أن تعمل حاليا كافة فروع البنوك جميعها في أنحاء جمهورية مصر العربية بالمواعيد الرمضانية والتي تبدأ من الساعة 9:30 صباحا وحتى الساعة 1:30 مساءا للعملاء في حين أن مواعيد عمل الموظفين من الساعة الـ 9 صباحا وحتى الساعة الـ 2 مساءا.

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