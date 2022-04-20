تعرف على موعد إجازة عيد الفطر 2022 للقطاع الخاص في مصر

يبحث العاملون في القطاع الخاص وكذلك القطاع العام عن موعد اجازة عيد الفطر 2022، عقب إصدار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قرارًا يخص اجازة عيد الفطر 2022 للقطاع الخاص في مصر.

تعد اجازة عيد الفطر 2022 للقطاع الخاص في مصر من الكلمات الأكثر بحثًا على محرك البحث العالمي جوجل، ويستعرض "الدستور" عبر التقرير التالي موعد اجازة عيد الفطر 2022 للقطاع الخاص في مصر.

موعد اجازة عيد الفطر 2022 للقطاع الخاص في مصر

وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة إن أول يومين في عيد الفطر هم اجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص.

كما أكد وزير القوى العاملة، أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل الموظفين في تلك الأيام إذا اقتضى العمل لذلك، موضحًا أن في هذه الحالة يستحق العامل إضافة مثلي أجره إلى أجره عن اليوم الواحد، إحكامًا للمادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لعام 2003، وتعديلاته الوزارية رقم 49 لعام 2009، بشأن اجازات الأعياد التي تعد إجازة بأجر كامل.

قرار رئيس الوزراء بخصوص اجازة عيد الفطر 2022

وقد أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، قرارًا بأن تكون اجازة عيد الفطر 2022 لمدة 6 أيام متتالية تبدأ من يوم السبت الموافق 30 أبريل 2022 وحتى يوم الخميس الموافق 5 مايو المقبل من العام الجاري.

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كما ينص قرار رئيس مجلس الوزراء، أن تكون إجازة عيد الفطر للعاملين بالقطاع الحكومي والخاص إجازة مدفوعة الأجر بشكل كامل.

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أيام الإجازات الإضافية على إجازة عيد الفطر 2022

توجد 3 أيام إضافية أخرى ضمن اجازة عيد الفطر 2022، يمكن إضافتهم للإجازة الفعلية للعيد، وهي يوم الجمعة الموافق 29 أبريل، وتسبق أول يوم في اجازة عيد الفطر 2022، ثم يومي الجمعة والسبت التاليين لاجازة عيد الفطر 2022 والموافق يومي 6 و7 مايو 2022.