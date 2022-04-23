السبت 23 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

عدد أيام إجازة عيد الفطر 2022 للقطاع العام والخاص

عيد الفطر
عيد الفطر

تصاعدت حدة البحث عن عدد أيام إجازة عيد الفطر 2022 للقطاع العام والخاص عبر المنصات الإلكترونية، وذلك منذ إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مواعيد الإجازة الرسمية للعيد.

ويستعرض الدستور من خلال هذا التقرير أيام إجازة مدفوعة الأجر وموعد عيد الفطر وفقا لمعهد البحوث الفلكية وضوابط صلاة العيد في المسجد.

عدد أيام إجازة عيد الفطر 2022 للقطاع العام والخاص

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن إجازة عيد الفطر ستكون 6 أيام تبدأ من يوم السبت الموافق 30 أبريل وحتى يوم الخميس الموافق 5 مايو المقبل، وذلك لموظفي القطاع العام في كافة محافظات الجمهورية فيما عدا القطاعات التي تقدم خدمات للمواطنين مثل المستشفيات وأقسام الشرطة وغير ذلك وذلك بأجر كامل وفقا للقانون.

فيما أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة أن إجازة العيد للعاملين في القطاع الخاص يومين بأجر ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في اليومين إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ويستحق العامل في هذه الحالة أجر مثلي لليوم، وذلك وفقا للمادة رقم 52 من قانون العمل لسنة 2003 والمعدل بالقرار الوزاري رقم 49 لسنة 2009.

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موعد عيد الفطر وفقا لمعهد البحوث الفلكية

يبدأ عيد الفطر وفقا للحسابات التي أعدها المعهد القومي للبحوث الفلكية بمدينة حلوان خلال الفترة من الاثنين 2 مايو وحتى الأربعاء 4 مايو 2022 حيث لا يعد بهذا التوقيت إلا عقب استطلاع الهلال بشكل شرعي من كافة مراكز الاستطلاع المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية وفقا للضوابط الشرعية التي تشرف عليها دار الإفتاء المصرية.

ويتم الاستطلاع عقب أذان المغرب في يوم السبت الموافق 29 رمضان و 30 أبريل المقبل بـ 15 دقيقة وحتى قبيل أذان العشاء حيث يتم تجميع تقارير كافة مراكز الاستطلاع للوصول إلى رأي شرعي.

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ضوابط صلاة العيد في المسجد 1443

زادت التساؤلات عن عدد أيام إجازة عيد الفطر 2022 للقطاع العام والخاص وضوابط صلاة العيد في المساجد في ظل كورونا حيث يتم فتح المساجد الكبرى فقط في كل محافظة لاستقبال المصلين وتم تحديد 10 دقائق للتكبيرات و10 دقائق للخطبة مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية على المصلين.

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