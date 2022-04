الاختيار 3 الحلقة 21.. السيسي لمرسي والشاطر في تسجيل صوتي: إحنا أحرص الناس على استقرار مصر

تفاعل واسع حظيت به الحلقة 21 من مسلسل "الاختيار 3" الذي يعرض هذا العام تحت عنوان "القرار"، ويشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن.

وعرضت الحلقة تسجيلا صوتيا للواء عبدالفتاح السيسي، مدير المخابرات الحربية حينها، وهو يوجه حديثه للقيادي الإخواني محمد مرسي بحضور خيرت الشاطر، نائب مرشد الإرهابية.

السيسي:

إحنا أولى الناس وأحرص الناس على أن ميكونش في أبدا إصابات ولا حالة عدم استقرار في مصر

مرسي:

طبعا

السيسي:

لكن الوضع اللي على الأرض غير كده الواقع بيستهدف ده

وإن معرفش يجيلك النهاردة في الميدان هيجيلك في حتة تانية.. الانتخابات بكرة، يضرب حد بالنار ضابط أوعسكري

عشان يعمل حاجة تانية، يروح جاي على الكنايس يا دكتور سعد خلال الكام يوم الجايين فيه احتفالات بتاع المسيحين

سواء اللي قبل أو اللي بعد قبل ديسمير أو في 7 يناير عشان يعمل حاجة ثالثة.. ده موضوع مش محتاج جهد أقل من كده، لأ

ده محتاج جهد أمني وجهد منكم.

ما هي مبادرة الإخوان لحل هذه المسألة؟

أنتم ليكم مبادرة تعملوها لأن أنتم قوة ولكم مكانتكم على الأرض ولكم قدرتكم وكفاءتكم؟

اللي ميعملهاش يبقى بيتخلى عن المسؤولية بقولك خلاص كده

إن روحت فيها يبقى ده الموضوع بتاعنا

إن حالة الفهم الموجودة عندنا عن الموقف وأسبابه دي مسؤولية أمام ربنا مش أمام مصر بس

أنا فاهم ليه كده؟

المواطن العادي في الشارع ميعرفش ده.



مسلسل «الاختيار 3» دراما فريدة من نوعها تتناول فترة عصيبة عاشها المصريون في ظل زمن جماعة الإخوان الإرهابية تحت قيادة الرئيس محمد مرسي.

ويعرض المسلسل وثائق ومقاطع فيديو حقيقية تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن تسلسل الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة في جميع شوارع مصر 30 يونيو 2013.

وتناولت الحلقة السابقة من مسلسل الاختيار 3 الكشف عن تدريب عناصر جماعة الإخوان على العنف في مراكز الشباب.

وتضمنت الحلقة الـ 19 تسريبا للقيادي الإخواني محمد مرسي وخيرت الشاطر، نائب مرشد الإرهابية تضمن هجوما على عصام سلطان، القيادي بحزب الوسط الداعم للإخوان، المحبوس على ذمة قضايا إرهاب.

أسماء أبطال مسلسل الاختيار 3 حسب الظهور:

ياسر جلال: الفريق عبدالفتاح السيسي

صبري فواز: الرئيس المعزول محمد مرسي

كريم عبدالعزيز: زكريا يونس ضابط الأمن الوطني

أحمد عز: مروان العدوي ضابط مخابرات

أحمد السقا: مصطفى خليفة ضابط مخابرات حربية

خالد الصاوي: خيرت الشاطر

عبدالعزيز مخيون: محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية

بيومي فؤاد: سعد الكتاتني

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على قنوات ON

يعرض مسلسل الاختيار على قناة ON E فى تمام الساعة 9:30 مساء

مواعيد الإعادة على قناة ON E

يعاد مسلسل الاختيار 3 فى هذة الأوقات

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama

يعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء

مواعيد إعادة مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama

الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء