موعد عيد الفطر 2022 في مصر وعدد أيام إجازة العيد للقطاع العام والخاص

تصدر موعد عيد الفطر 2022 في مصر وموعد إجازة عيد الفطر المبارك 1443 قائمة بحث المواطنين تزامنا مع صدور قرار رئاسة مجلس الوزراء ووزير القوى العاملة بتحديد أيام إجازة عيد العمال وعيد الفطر للعاملين في القطاع العام والقطاع الخاص.

موعد عيد الفطر 2022

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2022 غرة شهر شوال 1443) ستوافق يوم الإثنين الثاني من مايو المقبل طبقًا للحسابات الفلكية.

وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن هلال الشهر الجديد سيولد يوم السبت 29 رمضان الحالي الموافق 30 أبريل في تمام الساعة العاشرة والدقيقة 28 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي، موضحًا أن عدة شهر رمضان 1443ستكون 29 يومًا.

موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2022

في سياق متصل، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2022 وعيد العمال، للعاملين في القطاع الحكومي بالوزارات والمصالح الحكومية وشركات قطاع الأعمال العام ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام والهيئات العامة.

وتبدأ إجازة عيد الفطر المبارك 2022 يوم السبت الموافق 30 من أبريل عام 2022 وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 5 مايو عام 2022، علن أن تكون الإجازة رسمية مدفوعة الأجر.

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إجازة عيد الفطر المبارك 2022 للقطاع الخاص

فيما أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، قرارًا بتحديد إجازة عيد الفطر المبارك 2022 للعاملين في القطاع الخاص بيومين بأجر كامل لجميع العاملين.

وحدد الوزير يومي الأول والثاني من عيد الفطر المبارك 2022 كأجازة رسمية للقطاع الخاص، موضحًا أنه يمكن لصاحب العمل تشغيل العامل فى خلال يومي الإجازة إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، على أن يحصل العامل فى هذه الحالة، إضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مثلى هذا الأجر.