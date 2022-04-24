الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي يطمئن المواطنين على صحته: «أنا بخير وكويس»

طمأن الأنبا كيرلس أسقف إيبارشية مدينة نجع حمادي شمالي محافظة قنا، وتوابعها المواطنين على صحته قاىٔلاً: "كل سنة وأنتم طيبين، أنا بخير وصحتى كويسة"، وذلك خلال استقباله للمهنئين بعيد القيامة المجيد.

وفي سياق متصل، كان استقبل الأنبا كيرلس، أسقف إيبارشية مدينة نجع حمادي وتوابعها، اليوم الأحد، محافظ قنا، ومدير الأمن، وأعضاء مجلس النواب، داخل مطرانية نجع حمادي، لتقديم التهنئة بعيد القيامة المجيد، وذلك بحضور القيادات التنفيذية.

وكانت قد أصدرت ايبارشية نجع حمادي، بيانا بشأن تفاصيل الحالة الصحية لنيافة الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي وتوابعها فرشوط وأبوتشت، بعدما ترددت شائعات عن وفاته.

وأوضحت الإبراشية أن حالة الأسقف جيدة، ولا صحة لما تم تداوله بشأن سوء حالته الصحية أو وفاته، مطالبة الجميع بالتحري حول مثل هذه الأخبار.

وأصدر قداسة البابا تواضروس في وقت سابق، القرار رقم 18 لسنة 2021، بتشكيل لجنة لإدارة ايباراشية نجع حمادي ، بسبب الظروف الصحية التي يمر بها أسقف نجع حمادي وتوابعها.

ونص القرار على أنه نظرًا للظروف الصحية التي يمر بها الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي وتوابعها، وبعد الاجتماع مع مجمع كهنة الإيبارشية لدراسة الوضع الرعوي، تقرر تشكيل لجنة ثلاثية تتولى مهمة إدارة إيبارشية نجع حمادي وتوابعها.

وتتشكل اللجنة من 3 من الأساقفة، وهم: "الأنبا بيمن، أسقف نقادة وقوص، الأنبا يؤانس أسقف أسيوط وتوابعها، الأنبا بيجول، أسقف ورئيس دير المحرق".

وكانت مطرانية الأقباط الأرثوذكس بنجع حمادي، أعلنت في سبتمبر الماضي، عن عودة نيافة الأنبا كيرلس، أسقف نجع حمادي وتوابعها فرشوط وأبوتشت، إلى مقر إقامته بدير الأنبا بضابا بعد أن قضى نيافته فترة علاجية خارج الإيبارشية أجرى فيها بعض الفحوصات الطبية، وكان فى استقباله عدد من الأباء الكهنة والخدام.